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СМИ: Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне
СМИ: Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне
Президент Украины Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. К такому выводу пришло издание "Страна", проанализировав новую... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T04:54
2021-03-27T07:18
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. К такому выводу пришло издание "Страна", проанализировав новую национальную стратегию военной безопасности.Главные акценты документа – упор на милитаризацию всего населения и война в основном на своей территории.Словосочетание "движение сопротивления" встречается в документе десять раз, а "территориальная оборона" — 34 раза, отмечает "Страна". Далее по тексту становится понятно, что основа стратегии — ведение всенародной войны, как партизанского типа, так и общевойсковой.Зеленский в четверг утвердил стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" части территории страны, а также готовность к сдерживанию агрессии. В документе говорится, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".В стратегии также сказано, что Москва якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь помешать европейской и евроатлантической интеграции и восстановить свое влияние.По мнению авторов документа, проводимая Россией внешняя политика может привести "к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе".Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал новую стратегию военной безопасности Украины "переписыванием старых бумаг". Он отметил, что Россия не является военным противником украинскому народу, но является "непримиримым врагом" действующей власти в Киеве.Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, рассуждая о стратегии военной безопасности Украины, назвал планы Киева о вступлении страны в НАТО иллюзиями.Отношения Москвы и Киева ухудшились семь лет назад после госпереворота на Украине, когда возникли самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а Крым вернулся в состав России. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми: Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210324/krym-1602686033.html
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ситуация на украине, нато, украина, в мире

СМИ: Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне

04:54 27.03.2021 (обновлено: 07:18 27.03.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. К такому выводу пришло издание "Страна", проанализировав новую национальную стратегию военной безопасности.
Главные акценты документа – упор на милитаризацию всего населения и война в основном на своей территории.
Словосочетание "движение сопротивления" встречается в документе десять раз, а "территориальная оборона" — 34 раза, отмечает "Страна". Далее по тексту становится понятно, что основа стратегии — ведение всенародной войны, как партизанского типа, так и общевойсковой.
Зеленский в четверг утвердил стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" части территории страны, а также готовность к сдерживанию агрессии. В документе говорится, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 17:47
Президент Украины Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма
В стратегии также сказано, что Москва якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь помешать европейской и евроатлантической интеграции и восстановить свое влияние.
По мнению авторов документа, проводимая Россией внешняя политика может привести "к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе".
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал новую стратегию военной безопасности Украины "переписыванием старых бумаг". Он отметил, что Россия не является военным противником украинскому народу, но является "непримиримым врагом" действующей власти в Киеве.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, рассуждая о стратегии военной безопасности Украины, назвал планы Киева о вступлении страны в НАТО иллюзиями.
Отношения Москвы и Киева ухудшились семь лет назад после госпереворота на Украине, когда возникли самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а Крым вернулся в состав России. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми: Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 11:47
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
 
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