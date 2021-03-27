https://ria.ru/20210327/vakansii-1603084425.html

Аналитики назвали наименее востребованные в России вакансии

Аналитики назвали наименее востребованные в России вакансии

Вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T08:13

2021-03-27T08:13

2021-03-27T13:44

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди кандидатов в первом квартале нынешнего года в России, выяснил исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" и поделился результатами с РИА Новости.Сервис изучил около двух миллионов резюме, опубликованных на сайте за первые три месяца года, и выяснил, на какие вакансии соискатели откликаются реже всего."Так, с января по март наихудший результат демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов)", — выяснили исследователи.По данным "Зарплаты.ру", чаще всего арматурщиков ищут строительные компании — в том числе сотрудников без опыта для работы вахтовым методом. Предлагаемый доход — до 90 тысяч рублей. Звукорежиссеров ждут в основном детские образовательные центры и летние лагеря. Им готовы платить 25 тысяч. Многие вакансии врачей-психиатров открыты в государственных медучреждениях с пометкой "переезд" — в райцентры и отдаленные поселки. Врачам готовы предложить жилье, рассматриваются как кандидаты без опыта работы, так и пенсионеры. Доход — от 50 тысяч рублей."После пандемии врачи входят в топ по востребованности, и теперь за узких специалистов соревнуются работодатели. Звукорежиссеры, долгое время не имевшие работы, внезапно стали нужны всем — по всей стране наконец открывают детские лагеря, а также повсеместно возвращаются офлайн-мероприятия, где необходимо музыкальное сопровождение", — прокомментировала HR-директор "Зарплаты.ру" Вера Маневич.Чаще всего наркологов искали в Екатеринбурге (15%), Челябинске (13%), Тюмени и Уфе (по 11%), Омске, Кемерово, Новосибирске (по десять процентов) и Архангельске (шесть процентов). Арматурщики больше всего нужны в Сургуте (17%), Ростове-на-Дону (15%), Кургане и Нижнем Тагиле (по девять процентов), звукорежиссеры — в Челябинске (36%), Красноярске (24%) и Омске (21%).

https://ria.ru/20210326/zarplata-1602964964.html

https://ria.ru/20210315/professii-1601193105.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, экономика