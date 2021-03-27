https://ria.ru/20210327/tyurma-1603146334.html

Украинский министр нарисовал граффити на стене тюрьмы, чтобы ее продать

Украинский министр нарисовал граффити на стене тюрьмы, чтобы ее продать

Министр юстиции Украины Денис Малюська нарисовал граффити по мотивам известного современного художника Бэнкси на стенах Ирпенского исправительного центра, чтобы РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-27T20:54

2021-03-27T20:54

2021-03-28T04:58

денис малюська

министерство юстиции украины

бэнкси

киев

в мире

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КИЕВ, 27 мар - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська нарисовал граффити по мотивам известного современного художника Бэнкси на стенах Ирпенского исправительного центра, чтобы продать его.Ранее Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется избавиться от более чем 100 объектов."Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 миллионов гривен (почти 4 миллиона долларов - ред.), кроме 8 гектаров земли в трех минутах от Киевской окружной (+подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси", - подписал министр фото граффити в своем Facebook.Также Малюська выложил видео процесса создания граффити. На рисунке изображен заключенный, который пытается сбежать с ноутбуком известного бренда.В конце июля 2020 года министерство юстиции Украины заявило о планах начать продавать "замороженные" и освобожденные тюрьмы уже летом прошлого года, однако этого сделано не было. В феврале 2021 года ведомство выставило на продажу первый объект в рамках "большой распродажи" тюрем - исправительный центр в Коцюбинском под Киевом. Стартовая цена объекта составляла 220,2 миллиона гривен (почти 8 миллионов долларов). Однако, по данным главы минюста, из-за завышенной цены заявки от потенциальных покупателей так и не поступили, в связи с этим лот выставят на аукцион повторно в апреле 2021 года, цена будет снижена.

https://radiosputnik.ria.ru/20200314/1568606442.html

киев

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денис малюська, министерство юстиции украины, бэнкси, киев, в мире