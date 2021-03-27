Украинский министр нарисовал граффити на стене тюрьмы, чтобы ее продать
20:54 27.03.2021 (обновлено: 04:58 28.03.2021)
КИЕВ, 27 мар - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська нарисовал граффити по мотивам известного современного художника Бэнкси на стенах Ирпенского исправительного центра, чтобы продать его.
Ранее Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется избавиться от более чем 100 объектов.
"Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 миллионов гривен (почти 4 миллиона долларов - ред.), кроме 8 гектаров земли в трех минутах от Киевской окружной (+подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси", - подписал министр фото граффити в своем Facebook.
Также Малюська выложил видео процесса создания граффити. На рисунке изображен заключенный, который пытается сбежать с ноутбуком известного бренда.
В конце июля 2020 года министерство юстиции Украины заявило о планах начать продавать "замороженные" и освобожденные тюрьмы уже летом прошлого года, однако этого сделано не было. В феврале 2021 года ведомство выставило на продажу первый объект в рамках "большой распродажи" тюрем - исправительный центр в Коцюбинском под Киевом. Стартовая цена объекта составляла 220,2 миллиона гривен (почти 8 миллионов долларов). Однако, по данным главы минюста, из-за завышенной цены заявки от потенциальных покупателей так и не поступили, в связи с этим лот выставят на аукцион повторно в апреле 2021 года, цена будет снижена.
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