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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210327/tekhnika-1603099153.html
В центр Минска стянули военную технику из-за акции оппозиции
В центр Минска стянули военную технику из-за акции оппозиции
Белорусские силовики направили спецтехнику с восточной окраины Минска, где находятся базы ОМОН и внутренних войск МВД, к предполагаемым местам сбора участников... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:59
2021-03-27T15:23
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 27 мар — РИА Новости. Белорусские силовики направили спецтехнику с восточной окраины Минска, где находятся базы ОМОН и внутренних войск МВД, к предполагаемым местам сбора участников протестных акций.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в составе колонн едут автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, автозаки.На площадь Государственного флага в сотне метров от резиденции президента Белоруссии уже прибыли грузовики с силовиками.Протесты в республике с разной интенсивностью проходят с августа прошлого года, когда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры не согласились с результатами голосования и вывели людей на улицы.В Минске и в регионах акции были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.КГБ Белоруссии в феврале заявил, что пик протестов пройден. По данным республиканской Генпрокуратуры, по уголовным делам, связанным с несанкционированными властями акциями, осуждены более 400 человек. Кроме того, нескольких лидеров оппозиции обвинили в призывах к захвату власти и создании экстремистских формирований. Некоторые из них, включая оппонента Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую, находятся за границей.Оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. Ранее на этой неделе оппоненты действующей власти планировали масштабные протесты, связанные с празднованием "Дня воли". В МВД республики заявили, что массового мероприятия не получилось. По данным ведомства, преимущественно отмечались одиночные пикеты. Вечером в четверг силовики отчитались о задержании 200 человек.
https://ria.ru/20210326/minsk-1603058912.html
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Техника силовиков проехала по шоссе от окраин к центру Минска
Техника силовиков проехала по шоссе от окраин к центру Минска
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минск, белоруссия, в мире

В центр Минска стянули военную технику из-за акции оппозиции

11:59 27.03.2021 (обновлено: 15:23 27.03.2021)
 
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МИНСК, 27 мар — РИА Новости. Белорусские силовики направили спецтехнику с восточной окраины Минска, где находятся базы ОМОН и внутренних войск МВД, к предполагаемым местам сбора участников протестных акций.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, в составе колонн едут автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, автозаки.
На площадь Государственного флага в сотне метров от резиденции президента Белоруссии уже прибыли грузовики с силовиками.
Протесты в республике с разной интенсивностью проходят с августа прошлого года, когда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры не согласились с результатами голосования и вывели людей на улицы.
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В Минске и в регионах акции были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
КГБ Белоруссии в феврале заявил, что пик протестов пройден. По данным республиканской Генпрокуратуры, по уголовным делам, связанным с несанкционированными властями акциями, осуждены более 400 человек. Кроме того, нескольких лидеров оппозиции обвинили в призывах к захвату власти и создании экстремистских формирований. Некоторые из них, включая оппонента Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую, находятся за границей.
Оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. Ранее на этой неделе оппоненты действующей власти планировали масштабные протесты, связанные с празднованием "Дня воли". В МВД республики заявили, что массового мероприятия не получилось. По данным ведомства, преимущественно отмечались одиночные пикеты. Вечером в четверг силовики отчитались о задержании 200 человек.
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