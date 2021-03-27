https://ria.ru/20210327/separation-1602867025.html
Демонические марионетки преследуют отца и дочь в хорроре "Разделение"
Демонические марионетки преследуют отца и дочь в хорроре "Разделение"
На YouTube разместили трейлер хоррора "Разделение" ("Separation"), который снял Уильям Брент Белл ("Остаться в живых", "Кукла"). Главную роль исполнила... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T02:45
2021-03-27T02:45
2021-03-27T02:45
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер хоррора "Разделение" ("Separation"), который снял Уильям Брент Белл ("Остаться в живых", "Кукла"). Главную роль исполнила девятилетняя Вайолет Макгроу, известная по участию в фильме "Доктор Сон" (2019). Действие разворачивается вокруг девочки по имени Дженни (Макгроу), чья мама погибает в результате несчастного случая и она остается жить с отцом (Руперт Френд). В скором времени в их доме начинают происходить странные вещи. Куклы и марионетки, в которые играла Дженни, оживают, и подвергают всех вокруг серьезной опасности. Фильм был полностью снят в Нью-Йорке.Сценарий написали Ник Амадеус и Джош Браун. Продюсировали ужастик Джордан Бекерман, Расс Постернак, Расселл Гейзер и другие. Премьера хоррора запланирована на 30 апреля.
https://ria.ru/20210325/thenevers-1602626583.html
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youtube, нью-йорк (город), кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер хоррора "Разделение" ("Separation"), который снял Уильям Брент Белл ("Остаться в живых", "Кукла"). Главную роль исполнила девятилетняя Вайолет Макгроу, известная по участию в фильме "Доктор Сон" (2019).
Действие разворачивается вокруг девочки по имени Дженни (Макгроу), чья мама погибает в результате несчастного случая и она остается жить с отцом (Руперт Френд). В скором времени в их доме начинают происходить странные вещи. Куклы и марионетки, в которые играла Дженни, оживают, и подвергают всех вокруг серьезной опасности.
Фильм был полностью снят в Нью-Йорке.
Сценарий написали Ник Амадеус и Джош Браун. Продюсировали ужастик Джордан Бекерман, Расс Постернак, Расселл Гейзер и другие.
Премьера хоррора запланирована на 30 апреля.