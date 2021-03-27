https://ria.ru/20210327/samolechenie-1603077992.html

Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота

Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота

Украинцы начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила ведущий инфекционист Министерства... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T02:34

2021-03-27T02:34

2021-03-27T04:03

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинцы начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.По ее словам, некоторые больные используют препарат ивермектин."Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике", - подчеркнула Голубовская.Украинцы, по словам эксперта, сейчас покупают этот ветеринарный препарат и начинают "не просто пить, но и вводить внутримышечно". "И это довольно опасно", - предупредила Голубовская.Ивермектин – лекарственное средство, антипаразитарный препарат. Применяется для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. Людям назначается исключительно перорально.Украина столкнулась с новой волной заболеваемости COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в стране превышает 1,5 миллиона, а количество скончавшихся составляет более 31 тысячи человек.

https://ria.ru/20210325/vaktsiny-1602894445.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ситуация на украине, украина, в мире