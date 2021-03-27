https://ria.ru/20210327/pkhuket-1603014134.html

Эксперт рассказал, возобновится ли турпоток из России на Пхукет

Эксперт рассказал, возобновится ли турпоток из России на Пхукет

Открытие Пхукета дает надежду для возобновления туристического потока в Таиланд, но важными условиями для этого являются возможность прямых авиаперелетов и... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T13:21

2021-03-27T13:21

2021-03-27T13:21

туризм

куда можно лететь

отдых на море

коронавирус covid-19

куда поехать

юго-восточная азия

туризм

дмитрий горин

вакцины

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Открытие Пхукета дает надежду для возобновления туристического потока в Таиланд, но важными условиями для этого являются возможность прямых авиаперелетов и уточнение информации по правилам отмены карантина, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.Таиландский Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля, сообщила в пятницу газета Nation со ссылкой на Центр управления экономической ситуацией (CESA)."Инициатива, которую они озвучивают, дает надежду на возобновление туризма в эту очень популярную страну. Но при этом важно понимать, что сообщение должно быть восстановлено на принципах взаимности: двусторонние туристические обмены возобновятся именно с регулярным воздушным сообщением", – сказал Горин.Основным вопросом является ситуация с отменой карантина: по мнению Горина, возможность посещать эту страну должна быть предоставлена не только вакцинированным туристам, но и тем, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител после болезни. Кроме того, необходимо больше конкретики по поводу того, все ли вакцины будут признаваться, на каком языке и в каком формате – электронном или бумажном, – должен быть представлен сертификат о прививке.Если будет открыт регулярный туристический коридор в Пхукет, а это один из самых популярных курортов Таиланда, по этому пути, наверное, пойдут и другие страны Юго-Восточной Азии, возможно, Вьетнам, Индонезия, предположил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210327/kostyurin-1602529944.html

https://ria.ru/20210326/pkhuket-1602971042.html

юго-восточная азия

пхукет (остров)

вьетнам

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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