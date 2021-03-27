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Туризм
https://ria.ru/20210327/pkhuket-1603014134.html
Эксперт рассказал, возобновится ли турпоток из России на Пхукет
Эксперт рассказал, возобновится ли турпоток из России на Пхукет
Открытие Пхукета дает надежду для возобновления туристического потока в Таиланд, но важными условиями для этого являются возможность прямых авиаперелетов и... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T13:21
2021-03-27T13:21
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
юго-восточная азия
туризм
дмитрий горин
вакцины
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Открытие Пхукета дает надежду для возобновления туристического потока в Таиланд, но важными условиями для этого являются возможность прямых авиаперелетов и уточнение информации по правилам отмены карантина, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.Таиландский Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля, сообщила в пятницу газета Nation со ссылкой на Центр управления экономической ситуацией (CESA)."Инициатива, которую они озвучивают, дает надежду на возобновление туризма в эту очень популярную страну. Но при этом важно понимать, что сообщение должно быть восстановлено на принципах взаимности: двусторонние туристические обмены возобновятся именно с регулярным воздушным сообщением", – сказал Горин.Основным вопросом является ситуация с отменой карантина: по мнению Горина, возможность посещать эту страну должна быть предоставлена не только вакцинированным туристам, но и тем, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител после болезни. Кроме того, необходимо больше конкретики по поводу того, все ли вакцины будут признаваться, на каком языке и в каком формате – электронном или бумажном, – должен быть представлен сертификат о прививке.Если будет открыт регулярный туристический коридор в Пхукет, а это один из самых популярных курортов Таиланда, по этому пути, наверное, пойдут и другие страны Юго-Восточной Азии, возможно, Вьетнам, Индонезия, предположил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210327/kostyurin-1602529944.html
https://ria.ru/20210326/pkhuket-1602971042.html
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, юго-восточная азия, туризм, дмитрий горин, вакцины, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), вьетнам, таиланд

Эксперт рассказал, возобновится ли турпоток из России на Пхукет

13:21 27.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Открытие Пхукета дает надежду для возобновления туристического потока в Таиланд, но важными условиями для этого являются возможность прямых авиаперелетов и уточнение информации по правилам отмены карантина, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Таиландский Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля, сообщила в пятницу газета Nation со ссылкой на Центр управления экономической ситуацией (CESA).
"Инициатива, которую они озвучивают, дает надежду на возобновление туризма в эту очень популярную страну. Но при этом важно понимать, что сообщение должно быть восстановлено на принципах взаимности: двусторонние туристические обмены возобновятся именно с регулярным воздушным сообщением", – сказал Горин.
Основным вопросом является ситуация с отменой карантина: по мнению Горина, возможность посещать эту страну должна быть предоставлена не только вакцинированным туристам, но и тем, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител после болезни. Кроме того, необходимо больше конкретики по поводу того, все ли вакцины будут признаваться, на каком языке и в каком формате – электронном или бумажном, – должен быть представлен сертификат о прививке.
"Сейчас растет число туристов, которые перенесли коронавирусную инфекцию и имеют антитела, и не должно быть ущемления в правах переболевших или имеющих ПЦР-тест. Во всем мире число вакцинированных к этому моменту еще не такое большое", – заметил собеседник агентства.
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Если будет открыт регулярный туристический коридор в Пхукет, а это один из самых популярных курортов Таиланда, по этому пути, наверное, пойдут и другие страны Юго-Восточной Азии, возможно, Вьетнам, Индонезия, предположил собеседник агентства.
"Открытие этих стран было бы, конечно, очень своевременным осенью текущего года, потому что это традиционное зимнее направление. Это будет также способствовать и снижению цен на другие перелеты", – заключил Горин.
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26 марта, 15:13Туризм
Пхукет может открыться для вакцинированных туристов 1 июля
 
Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьЮго-Восточная АзияТуризмДмитрий ГоринВакцинытуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмПхукет (остров)ВьетнамТаиланд
 
 
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