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Эксперты рассчитали оптимальный возраст для старта пенсионных накоплений
Эксперты рассчитали оптимальный возраст для старта пенсионных накоплений
Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, однако необязательно делать это сразу после школы или вуза, РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T05:07
2021-03-27T05:07
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общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, однако необязательно делать это сразу после школы или вуза, оптимальный возраст для этого – от 30 до 35 лет, когда большинство специалистов сформировались в профессиональном плане и имеют стабильных доход, завила РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина.Тем временем правительство РФ готовит новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии. Сейчас пенсионное обеспечение граждан строится на страховом взносе в 22% от зарплаты. Эти средства полностью направляются в Пенсионный фонд России (ПФР) и учитываются на лицевом счете работников в виде баллов, а накопительная составляющая пенсий "заморожена" с 2014 года.Разрабатываемая властями с 2016 года концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагает, что граждане смогут копить себе дополнительную пенсию, отчисляя на эти цели до 6% от зарплаты. Минфин РФ планировал внести в правительство соответствующий законопроект до конца текущего года.Чтобы такая система заработала, необходимо повышать прозрачность некоммерческих пенсионных фондов, а также постоянно информировать граждан о возможностях управления пенсией, считает в связи с этим Павлюшина.
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россия, общество

Эксперты рассчитали оптимальный возраст для старта пенсионных накоплений

05:07 27.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, однако необязательно делать это сразу после школы или вуза, оптимальный возраст для этого – от 30 до 35 лет, когда большинство специалистов сформировались в профессиональном плане и имеют стабильных доход, завила РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина.
"Крайне важно повышать финансовую грамотность населения, рассказывать про инструменты, которыми они могут воспользоваться для обеспечения достойной пенсии. Причем важно начинать делать это уже в 30–35 лет, а не предпенсионном возрасте, когда возможности и времени накопить уже просто не остается", - сказала она.
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"Конечно, начинать заботиться о пенсионных накоплениях можно и раньше, однако в большинстве случаев зарплаты молодых специалистов, которые находятся только на стадии формирования своей идентичности и пробуют себя в разных сферах, не позволяют в полной мере обеспечить пенсионные накопления. Кроме того, в России сохраняется значительная безработица среди молодежи. Если же начинать формировать пенсии в предпенсионного возрасте, это потребует значительных отчислений, которых у населения может просто не быть", - добавила эксперт.
Тем временем правительство РФ готовит новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии. Сейчас пенсионное обеспечение граждан строится на страховом взносе в 22% от зарплаты. Эти средства полностью направляются в Пенсионный фонд России (ПФР) и учитываются на лицевом счете работников в виде баллов, а накопительная составляющая пенсий "заморожена" с 2014 года.
Разрабатываемая властями с 2016 года концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагает, что граждане смогут копить себе дополнительную пенсию, отчисляя на эти цели до 6% от зарплаты. Минфин РФ планировал внести в правительство соответствующий законопроект до конца текущего года.
Чтобы такая система заработала, необходимо повышать прозрачность некоммерческих пенсионных фондов, а также постоянно информировать граждан о возможностях управления пенсией, считает в связи с этим Павлюшина.
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