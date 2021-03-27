https://ria.ru/20210327/pensiya-1603081338.html

Эксперты рассчитали оптимальный возраст для старта пенсионных накоплений

Эксперты рассчитали оптимальный возраст для старта пенсионных накоплений

Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, однако необязательно делать это сразу после школы или вуза, РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T05:07

2021-03-27T05:07

2021-03-27T05:07

россия

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, однако необязательно делать это сразу после школы или вуза, оптимальный возраст для этого – от 30 до 35 лет, когда большинство специалистов сформировались в профессиональном плане и имеют стабильных доход, завила РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина.Тем временем правительство РФ готовит новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии. Сейчас пенсионное обеспечение граждан строится на страховом взносе в 22% от зарплаты. Эти средства полностью направляются в Пенсионный фонд России (ПФР) и учитываются на лицевом счете работников в виде баллов, а накопительная составляющая пенсий "заморожена" с 2014 года.Разрабатываемая властями с 2016 года концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагает, что граждане смогут копить себе дополнительную пенсию, отчисляя на эти цели до 6% от зарплаты. Минфин РФ планировал внести в правительство соответствующий законопроект до конца текущего года.Чтобы такая система заработала, необходимо повышать прозрачность некоммерческих пенсионных фондов, а также постоянно информировать граждан о возможностях управления пенсией, считает в связи с этим Павлюшина.

https://ria.ru/20210327/pensiya-1603074855.html

https://ria.ru/20210326/putin-1602921480.html

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