https://ria.ru/20210327/osveschenie-1603145730.html

В Кремле отключили внешнее освещение в "Час Земли"

В Кремле отключили внешнее освещение в "Час Земли"

Подсветка Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других зданий в столице России отключена в рамках акции "Час Земли". РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T20:48

2021-03-27T20:48

2021-03-27T21:04

час земли (акция)

большой театр

гум

совет федерации рф

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подсветка Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других зданий в столице России отключена в рамках акции "Час Земли"."Час Земли" - ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), главная цель которой - формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка. Кремль участвует в акции с 2013 года по решению президента Владимира Путина. Традиционно в акции участвует и правительство РФ.В 20.30 была отключена подсветка Кремля в Москве, здания Совета Федерации, ГУМа, ЦУМа, подсветка в парке "Зарядье", Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники".Здание правительства России также участвует в акции, подсветка здания была отключена до 21.30.В честь "Дня Земли" также на час будет выключена декоративная подсветка на ВДНХ - с 20.30 до 21.30 мск, ранее объявил диктор посетителям через громкоговорители. В частности, по его словам, будет отключена подсветка легендарного памятника "Рабочий и колхозница".Как уточняли в мэрии, более 2 тысяч зданий столицы останутся без подсветки в течение часа."Тема этого "Часа Земли" - это открытость информации о состоянии окружающей среды. События 2020 года показали нам, что может происходить, если информация предоставляется недостоверной или не предоставляется вообще", - сказал глава WWF России Дмитрий Горшков во время мероприятий, посвященных акции в Москве.Глава Минприроды Александр Козлов также поддержал идею акции."Самое главное - мы должны понимать, что эта акция направлена не на то, чтобы свет отключить. В ней участвуют миллионы людей по всему миру, которые переживают, что происходит с нашей Землей, что будет завтра, что останется нашим детям", - сказал министр.Экологическая акция "Час Земли" в Москве. Прямая трансляция

https://ria.ru/20210327/aktsiya-1602766386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

час земли (акция), большой театр, гум, совет федерации рф, владимир путин, москва, общество