Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210327/osveschenie-1603145730.html
В Кремле отключили внешнее освещение в "Час Земли"
В Кремле отключили внешнее освещение в "Час Земли"
Подсветка Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других зданий в столице России отключена в рамках акции "Час Земли". РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T20:48
2021-03-27T21:04
час земли (акция)
большой театр
гум
совет федерации рф
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151720/07/1517200730_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_eb9672bc5f58ed8ff13b7753f224cc4e.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подсветка Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других зданий в столице России отключена в рамках акции "Час Земли"."Час Земли" - ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), главная цель которой - формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка. Кремль участвует в акции с 2013 года по решению президента Владимира Путина. Традиционно в акции участвует и правительство РФ.В 20.30 была отключена подсветка Кремля в Москве, здания Совета Федерации, ГУМа, ЦУМа, подсветка в парке "Зарядье", Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники".Здание правительства России также участвует в акции, подсветка здания была отключена до 21.30.В честь "Дня Земли" также на час будет выключена декоративная подсветка на ВДНХ - с 20.30 до 21.30 мск, ранее объявил диктор посетителям через громкоговорители. В частности, по его словам, будет отключена подсветка легендарного памятника "Рабочий и колхозница".Как уточняли в мэрии, более 2 тысяч зданий столицы останутся без подсветки в течение часа."Тема этого "Часа Земли" - это открытость информации о состоянии окружающей среды. События 2020 года показали нам, что может происходить, если информация предоставляется недостоверной или не предоставляется вообще", - сказал глава WWF России Дмитрий Горшков во время мероприятий, посвященных акции в Москве.Глава Минприроды Александр Козлов также поддержал идею акции."Самое главное - мы должны понимать, что эта акция направлена не на то, чтобы свет отключить. В ней участвуют миллионы людей по всему миру, которые переживают, что происходит с нашей Землей, что будет завтра, что останется нашим детям", - сказал министр.Экологическая акция "Час Земли" в Москве. Прямая трансляция
https://ria.ru/20210327/aktsiya-1602766386.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151720/07/1517200730_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_ffa5cfd1a25af7a5e285f1f241d46a84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
час земли (акция), большой театр, гум, совет федерации рф, владимир путин, москва, общество

В Кремле отключили внешнее освещение в "Час Земли"

20:48 27.03.2021 (обновлено: 21:04 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли". 24 марта 2018
Московский Кремль после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли. 24 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подсветка Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других зданий в столице России отключена в рамках акции "Час Земли".
"Час Земли" - ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), главная цель которой - формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка. Кремль участвует в акции с 2013 года по решению президента Владимира Путина. Традиционно в акции участвует и правительство РФ.
В 20.30 была отключена подсветка Кремля в Москве, здания Совета Федерации, ГУМа, ЦУМа, подсветка в парке "Зарядье", Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники".
Здание правительства России также участвует в акции, подсветка здания была отключена до 21.30.
В честь "Дня Земли" также на час будет выключена декоративная подсветка на ВДНХ - с 20.30 до 21.30 мск, ранее объявил диктор посетителям через громкоговорители. В частности, по его словам, будет отключена подсветка легендарного памятника "Рабочий и колхозница".
Как уточняли в мэрии, более 2 тысяч зданий столицы останутся без подсветки в течение часа.
"Тема этого "Часа Земли" - это открытость информации о состоянии окружающей среды. События 2020 года показали нам, что может происходить, если информация предоставляется недостоверной или не предоставляется вообще", - сказал глава WWF России Дмитрий Горшков во время мероприятий, посвященных акции в Москве.
Глава Минприроды Александр Козлов также поддержал идею акции.
Ежегодная экологическая акция Час Земли - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 00:13
Международная экологическая акция "Час Земли"
"Самое главное - мы должны понимать, что эта акция направлена не на то, чтобы свет отключить. В ней участвуют миллионы людей по всему миру, которые переживают, что происходит с нашей Землей, что будет завтра, что останется нашим детям", - сказал министр.
Экологическая акция "Час Земли" в Москве. Прямая трансляция
 
Час Земли (акция)Большой театрГУМСовет Федерации РФВладимир ПутинМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
04:13В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
04:10Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках
04:08Эксперт дал советы по подготовке машины к лету
03:25В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
03:07Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
03:02Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
02:51Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась
02:38Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России
02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
02:16В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:09Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
01:37Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:10В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
00:55 Назван наиболее полезный вид масла
00:49Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
00:10Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:09Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
23:54Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
23:36Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Лента новостейМолния