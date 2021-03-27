https://ria.ru/20210327/aktsiya-1603128611.html
Экологическая акция "Час Земли" в Москве. Прямая трансляция
Экологическая акция "Час Земли" в Москве. Прямая трансляция
В Москве стартовала экологическая акция "Час Земли", во время которой людей просят не пользоваться электричеством в течение часа. Она пройдет в России уже в... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T20:15
2021-03-27T20:15
2021-03-27T20:15
час земли (акция)
москва
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В Москве стартовала экологическая акция "Час Земли", во время которой людей просят не пользоваться электричеством в течение часа. Она пройдет в России уже в тринадцатый раз. В этом году ее посвятили открытости экологической информации.
москва
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Экологическая акция "Час Земли" в Москве
LIVE: Экологическая акция "Час Земли" в Москве
2021-03-27T20:15
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PT85M49S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, час земли (акция), москва
Экологическая акция "Час Земли" в Москве. Прямая трансляция
В Москве стартовала экологическая акция "Час Земли", во время которой людей просят не пользоваться электричеством в течение часа. Она пройдет в России уже в тринадцатый раз.
2021-03-27T20:15
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PT85M49S
Экологическая акция "Час Земли" в Москве. Прямая трансляция
В Москве стартовала экологическая акция "Час Земли", во время которой людей просят не пользоваться электричеством в течение часа. Она пройдет в России уже в тринадцатый раз.
В этом году ее посвятили открытости экологической информации.