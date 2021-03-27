https://ria.ru/20210327/aktsiya-1603128611.html

Экологическая акция "Час Земли" в Москве. Прямая трансляция

Экологическая акция "Час Земли" в Москве. Прямая трансляция

В Москве стартовала экологическая акция "Час Земли", во время которой людей просят не пользоваться электричеством в течение часа. Она пройдет в России уже в... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T20:15

2021-03-27T20:15

2021-03-27T20:15

час земли (акция)

москва

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В Москве стартовала экологическая акция "Час Земли", во время которой людей просят не пользоваться электричеством в течение часа. Она пройдет в России уже в тринадцатый раз. В этом году ее посвятили открытости экологической информации.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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