https://ria.ru/20210327/mozambik-1603122461.html

В Мозамбике эвакуировали 180 человек, застрявших в отеле из-за исламистов

В Мозамбике эвакуировали 180 человек, застрявших в отеле из-за исламистов

Власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые три дня не могли выбраться из гостиницы в городе Пальма из-за нападения исламистов на населенный... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T16:23

2021-03-27T16:23

2021-03-27T16:23

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые три дня не могли выбраться из гостиницы в городе Пальма из-за нападения исламистов на населенный пункт; после операции несколько человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силовых структурах."Колонна из 17 грузовиков была атакована вскоре после того, как покинула гостиницу Amarula", - заявил агентству источник, участвовавший в операции. По его словам, "несколько человек были убиты, но большинству удалось скрыться". По данным источника, добраться до места назначения удалось только семи грузовикам, путь следования остальных автомобилей неизвестен.Всего в грузовиках находились около 80 человек. Как отмечает агентство, остальные люди, находившиеся в гостинице, добрались пешком до местного пляжа, откуда военные эвакуировали их на лодках. По данным источника, военные продолжают поиск людей, которые были эвакуированы на грузовиках.Исламистские группировки напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные заявляли о проведении операции по освобождению города. Недалеко от Пальмы находится газовое месторождение, в разработке которого участвует французская компания Total.В марте правозащитные организации, в том числе Amnesty International, сообщали, что сотни мирных жителей были убиты в результате столкновений правительственных сил и исламистской террористической организации "Аль-Шабааб" (не имеет отношения к группировке Аль-Шабааб в Сомали – ред.), а также нападений наемников нанятой властями частной военной компании ЮАР Dyck Advisory Group в провинции Кабу-Делгаду.

https://ria.ru/20200414/1570011518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сомали, юар, amnesty international, мозамбик, в мире