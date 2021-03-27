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В Мозамбике эвакуировали 180 человек, застрявших в отеле из-за исламистов
В Мозамбике эвакуировали 180 человек, застрявших в отеле из-за исламистов
Власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые три дня не могли выбраться из гостиницы в городе Пальма из-за нападения исламистов на населенный... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T16:23
2021-03-27T16:23
сомали
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые три дня не могли выбраться из гостиницы в городе Пальма из-за нападения исламистов на населенный пункт; после операции несколько человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силовых структурах."Колонна из 17 грузовиков была атакована вскоре после того, как покинула гостиницу Amarula", - заявил агентству источник, участвовавший в операции. По его словам, "несколько человек были убиты, но большинству удалось скрыться". По данным источника, добраться до места назначения удалось только семи грузовикам, путь следования остальных автомобилей неизвестен.Всего в грузовиках находились около 80 человек. Как отмечает агентство, остальные люди, находившиеся в гостинице, добрались пешком до местного пляжа, откуда военные эвакуировали их на лодках. По данным источника, военные продолжают поиск людей, которые были эвакуированы на грузовиках.Исламистские группировки напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные заявляли о проведении операции по освобождению города. Недалеко от Пальмы находится газовое месторождение, в разработке которого участвует французская компания Total.В марте правозащитные организации, в том числе Amnesty International, сообщали, что сотни мирных жителей были убиты в результате столкновений правительственных сил и исламистской террористической организации "Аль-Шабааб" (не имеет отношения к группировке Аль-Шабааб в Сомали – ред.), а также нападений наемников нанятой властями частной военной компании ЮАР Dyck Advisory Group в провинции Кабу-Делгаду.
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сомали, юар, amnesty international, мозамбик, в мире

В Мозамбике эвакуировали 180 человек, застрявших в отеле из-за исламистов

16:23 27.03.2021
 
© AFP 2021 / Alfredo ZunigaОфицеры полиции Мозамбика
Офицеры полиции Мозамбика - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© AFP 2021 / Alfredo Zuniga
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые три дня не могли выбраться из гостиницы в городе Пальма из-за нападения исламистов на населенный пункт; после операции несколько человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Колонна из 17 грузовиков была атакована вскоре после того, как покинула гостиницу Amarula", - заявил агентству источник, участвовавший в операции. По его словам, "несколько человек были убиты, но большинству удалось скрыться". По данным источника, добраться до места назначения удалось только семи грузовикам, путь следования остальных автомобилей неизвестен.
Всего в грузовиках находились около 80 человек. Как отмечает агентство, остальные люди, находившиеся в гостинице, добрались пешком до местного пляжа, откуда военные эвакуировали их на лодках. По данным источника, военные продолжают поиск людей, которые были эвакуированы на грузовиках.
Исламистские группировки напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные заявляли о проведении операции по освобождению города. Недалеко от Пальмы находится газовое месторождение, в разработке которого участвует французская компания Total.
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В марте правозащитные организации, в том числе Amnesty International, сообщали, что сотни мирных жителей были убиты в результате столкновений правительственных сил и исламистской террористической организации "Аль-Шабааб" (не имеет отношения к группировке Аль-Шабааб в Сомали – ред.), а также нападений наемников нанятой властями частной военной компании ЮАР Dyck Advisory Group в провинции Кабу-Делгаду.
 
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