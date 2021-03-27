https://ria.ru/20210327/mozambik-1603122461.html
В Мозамбике эвакуировали 180 человек, застрявших в отеле из-за исламистов
В Мозамбике эвакуировали 180 человек, застрявших в отеле из-за исламистов
Власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые три дня не могли выбраться из гостиницы в городе Пальма из-за нападения исламистов на населенный... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T16:23
2021-03-27T16:23
2021-03-27T16:23
сомали
юар
amnesty international
мозамбик
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603122110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d87fcefb4b86fe3a07b98a02990a645.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые три дня не могли выбраться из гостиницы в городе Пальма из-за нападения исламистов на населенный пункт; после операции несколько человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силовых структурах."Колонна из 17 грузовиков была атакована вскоре после того, как покинула гостиницу Amarula", - заявил агентству источник, участвовавший в операции. По его словам, "несколько человек были убиты, но большинству удалось скрыться". По данным источника, добраться до места назначения удалось только семи грузовикам, путь следования остальных автомобилей неизвестен.Всего в грузовиках находились около 80 человек. Как отмечает агентство, остальные люди, находившиеся в гостинице, добрались пешком до местного пляжа, откуда военные эвакуировали их на лодках. По данным источника, военные продолжают поиск людей, которые были эвакуированы на грузовиках.Исламистские группировки напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные заявляли о проведении операции по освобождению города. Недалеко от Пальмы находится газовое месторождение, в разработке которого участвует французская компания Total.В марте правозащитные организации, в том числе Amnesty International, сообщали, что сотни мирных жителей были убиты в результате столкновений правительственных сил и исламистской террористической организации "Аль-Шабааб" (не имеет отношения к группировке Аль-Шабааб в Сомали – ред.), а также нападений наемников нанятой властями частной военной компании ЮАР Dyck Advisory Group в провинции Кабу-Делгаду.
https://ria.ru/20200414/1570011518.html
сомали
юар
мозамбик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603122110_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_52f9c063e257a10ddfe8f731ccd3d756.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сомали, юар, amnesty international, мозамбик, в мире
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Власти Мозамбика
провели эвакуацию около 180 человек, которые три дня не могли выбраться из гостиницы в городе Пальма из-за нападения исламистов на населенный пункт; после операции несколько человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс
со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Колонна из 17 грузовиков была атакована вскоре после того, как покинула гостиницу Amarula", - заявил агентству источник, участвовавший в операции. По его словам, "несколько человек были убиты, но большинству удалось скрыться". По данным источника, добраться до места назначения удалось только семи грузовикам, путь следования остальных автомобилей неизвестен.
Всего в грузовиках находились около 80 человек. Как отмечает агентство, остальные люди, находившиеся в гостинице, добрались пешком до местного пляжа, откуда военные эвакуировали их на лодках. По данным источника, военные продолжают поиск людей, которые были эвакуированы на грузовиках.
Исламистские группировки напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные заявляли о проведении операции по освобождению города. Недалеко от Пальмы находится газовое месторождение, в разработке которого участвует французская компания Total.
В марте правозащитные организации, в том числе Amnesty International
, сообщали, что сотни мирных жителей были убиты в результате столкновений правительственных сил и исламистской террористической организации "Аль-Шабааб" (не имеет отношения к группировке Аль-Шабааб в Сомали
– ред.), а также нападений наемников нанятой властями частной военной компании ЮАР
Dyck Advisory Group в провинции Кабу-Делгаду.