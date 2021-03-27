https://ria.ru/20210327/krym-1603142737.html

Сенатор ответил пословицей на угрозу Киева выселить россиян из Крыма

Сенатор ответил пословицей на угрозу Киева выселить россиян из Крыма

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал несуразицей обещание вице-премьера Украины Алексея Резникова выселить россиян из Крыма и сравнил... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T20:11

2021-03-27T20:11

2021-03-27T20:11

сергей цеков

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

киев

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал несуразицей обещание вице-премьера Украины Алексея Резникова выселить россиян из Крыма и сравнил киевского чиновника с персонажем пословицы.Ранее Резников заявил, что после "возвращения" Крыма Киев выдворит оттуда граждан РФ, переехавших на полуостров с материковой части России."Резников напоминает персонажа пословицы: "Мели, Емеля, твоя неделя". По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, в Крым за последние семь лет вернулись либо переехали около 100 тысяч граждан Украины, которые получили гражданство РФ по упрощенной процедуре."Удивительно, что Резников замолчал этот факт. Видимо, стыдно, что их граждане бегут за лучшей жизнью в соседнюю страну", - сказал сенатор.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210327/krym-1603082540.html

https://ria.ru/20210327/krym-1603117729.html

республика крым

севастополь

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, киев, украина