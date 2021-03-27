https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603093757.html

В России выявили 8885 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8885 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 8885, до 4 510 744, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T11:02

2021-03-27T11:02

2021-03-27T11:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599918274_82:491:2849:2047_1920x0_80_0_0_785c9c2772c08898a405077e7fbdb2eb.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 8885, до 4 510 744, сообщил оперативный штаб.Накануне сообщалось о 9167 заболевших. Темп прироста сохранился на уровне 0,2 процента.Умерли 387 (вчера — 405) человек, выздоровели 10 337 (накануне — 10 880). За время пандемии в стране скончались 97 404 пациента, из больниц выписали более 4,13 миллиона переболевших.Среди лидеров по количеству заразившихся Москва — 1551 (1813 днем ранее), Санкт-Петербург — 749 и Подмосковье — 586. Внизу списка Тува, Чукотка, Магаданская область, Ненецкая и Еврейская автономии — по два заразившихся.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 125 миллионов заболевших. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Бразилия , Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210326/rekomendatsii-1603054180.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия