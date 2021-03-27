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В России выявили 8885 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8885 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 8885, до 4 510 744, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:02
2021-03-27T11:02
2021-03-27T11:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 8885, до 4 510 744, сообщил оперативный штаб.Накануне сообщалось о 9167 заболевших. Темп прироста сохранился на уровне 0,2 процента.Умерли 387 (вчера — 405) человек, выздоровели 10 337 (накануне — 10 880). За время пандемии в стране скончались 97 404 пациента, из больниц выписали более 4,13 миллиона переболевших.Среди лидеров по количеству заразившихся Москва — 1551 (1813 днем ранее), Санкт-Петербург — 749 и Подмосковье — 586. Внизу списка Тува, Чукотка, Магаданская область, Ненецкая и Еврейская автономии — по два заразившихся.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 125 миллионов заболевших. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Бразилия , Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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