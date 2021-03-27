https://ria.ru/20210327/klimat-1603081121.html
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит
Президент США Джо Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату, передает Associated... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T05:05
2021-03-27T05:05
2021-03-27T05:05
россия
си цзиньпин
евросоюз
джо байден
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китай
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сша
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату, передает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц.Сам американский лидер заявил, что среди приглашенных есть его коллеги из России и Китая. По словам Байдена, Путин и Си Цзиньпин знают об этом, хотя президент не обсуждал с ними этот вопрос лично. Детали саммита к настоящему времени неизвестны. Как отмечает агентство, речь идет о первых крупномасштабных переговорах высокого уровня по этой тематике с момента вступления Байдена в должность.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 марта заявлял, что в Кремле не получали предложений по поводу участия Путина в этой встрече.Соединенные Штаты планируют провести международный саммит, посвященный проблемам климата, 22-23 апреля в онлайн-формате. Мероприятие будет посвящено вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.Четыре приоритетаГенсек ООН Антониу Гутерреш ранее предложил четыре приоритета в сфере борьбы с изменением климата."Мы должны направить мир на путь достижения целей Парижского соглашения и избежать климатической катастрофы. Мы должны создать поистине глобальную коалицию, чтобы к середине века достичь нулевых выбросов (парниковых газов – ред.)", - сказал Гутерреш.Он указал, что глобальные выбросы парниковых газов необходимо сократить к 2030 году на 45% по сравнению с уровнями 2010 года.Во-вторых, по словам генсека, необходимо увеличить объем инвестиций в борьбу с изменением климата. В-третьих, отметил Гутерреш, необходимо принять концепцию безопасности, которая поставит людей во главу угла. По его словам, это способствует поддержанию мира и снижению риска конфликтов."В-четвертых, нам необходимо углублять партнерство в системе ООН и за ее пределами. Мы должны использовать и укреплять сильные стороны различных игроков, включая Совет, комиссию по миростроительству, международные финансовые институты, региональные организации, гражданское общество, частный сектор, научные круги", - заявил генсек ООН.Рост интереса к климатической повесткеИнтерес к климатической повестке внутри России растет, но во многом из-за внешних факторов, а не из-за стремления внутри страны сохранить климат и снизить выбросы парниковых газов, заявил ранее РИА Новости советник российского президента, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев."Я бы сказал, что в последние месяцы значение и интерес к климатической повестке в России значительно выросли, в том числе со стороны правительства РФ… Но я вынужден признать, что драйвером этих изменений являются внешние факторы, в первую очередь трансграничное углеродное регулирование ЕС", - сказал Эдельгериев.Он привел в пример намерение ЕС ввести углеродный платеж, в том числе для российских компаний, в рамках новой климатической политики Евросоюза. В связи с этим в России стали активно обсуждать корректировку объемов выбросов парниковых газов от предприятий, а также пересчет поглощающей способности лесов.
https://ria.ru/20210213/klimat-1597379785.html
https://ria.ru/20210320/klimat-1602086717.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, си цзиньпин, евросоюз, джо байден, владимир путин, китай, оон, сша, в мире
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости.
Президент США Джо Байден
пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина
и Си Цзиньпина
принять участие в переговорах по климату, передает Associated Press
со ссылкой на неназванных официальных лиц.
Сам американский лидер заявил, что среди приглашенных есть его коллеги из России и Китая
. По словам Байдена, Путин и Си Цзиньпин
знают об этом, хотя президент не обсуждал с ними этот вопрос лично.
Детали саммита к настоящему времени неизвестны. Как отмечает агентство, речь идет о первых крупномасштабных переговорах высокого уровня по этой тематике с момента вступления Байдена в должность.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
11 марта заявлял, что в Кремле не получали предложений по поводу участия Путина в этой встрече.
Соединенные Штаты планируют провести международный саммит, посвященный проблемам климата, 22-23 апреля в онлайн-формате. Мероприятие будет посвящено вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
Четыре приоритета
Генсек ООН Антониу Гутерреш
ранее предложил четыре приоритета в сфере борьбы с изменением климата.
"Мы должны направить мир на путь достижения целей Парижского соглашения и избежать климатической катастрофы. Мы должны создать поистине глобальную коалицию, чтобы к середине века достичь нулевых выбросов (парниковых газов – ред.)", - сказал Гутерреш.
Он указал, что глобальные выбросы парниковых газов необходимо сократить к 2030 году на 45% по сравнению с уровнями 2010 года.
Во-вторых, по словам генсека, необходимо увеличить объем инвестиций в борьбу с изменением климата. В-третьих, отметил Гутерреш, необходимо принять концепцию безопасности, которая поставит людей во главу угла. По его словам, это способствует поддержанию мира и снижению риска конфликтов.
"В-четвертых, нам необходимо углублять партнерство в системе ООН и за ее пределами. Мы должны использовать и укреплять сильные стороны различных игроков, включая Совет, комиссию по миростроительству, международные финансовые институты, региональные организации, гражданское общество, частный сектор, научные круги", - заявил генсек ООН
.
Рост интереса к климатической повестке
Интерес к климатической повестке внутри России растет, но во многом из-за внешних факторов, а не из-за стремления внутри страны сохранить климат и снизить выбросы парниковых газов, заявил ранее РИА Новости советник российского президента, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев
.
"Я бы сказал, что в последние месяцы значение и интерес к климатической повестке в России значительно выросли, в том числе со стороны правительства РФ… Но я вынужден признать, что драйвером этих изменений являются внешние факторы, в первую очередь трансграничное углеродное регулирование ЕС", - сказал Эдельгериев.
Он привел в пример намерение ЕС ввести углеродный платеж, в том числе для российских компаний, в рамках новой климатической политики Евросоюза
. В связи с этим в России стали активно обсуждать корректировку объемов выбросов парниковых газов от предприятий, а также пересчет поглощающей способности лесов.