https://ria.ru/20210327/katastrofa-1603076345.html
Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
Население Украины может сократиться еще на 20 миллионов человек, что грозит катастрофой. С таким предупреждением в эфире телеканала "НАШ" выступил лидер партии... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T01:54
2021-03-27T01:54
2021-03-27T01:54
александр меламуд
ситуация на украине
евростат
верховная рада украины
польша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569208033_0:79:3364:1971_1920x0_80_0_0_040e0c4fb16112b44d45d55a79695428.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Население Украины может сократиться еще на 20 миллионов человек, что грозит катастрофой. С таким предупреждением в эфире телеканала "НАШ" выступил лидер партии "Наши", бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.По его словам, это произойдет в том случае, если украинские гастарбайтеры заберут свои семьи в те страны, где они работают."Сейчас 10 миллионов трудятся за пределами страны. А представьте, они заберут свои семьи туда, когда устроятся и найдут им работу? У нас будет сразу минус 20 миллионов. Это катастрофа", - сказал Мураев.Политик отметил, что в настоящее время крайне важно задуматься о выправлении демографической ситуации и увеличении рождаемости. "Все боятся их рожать в этой (Украине – прим. ред.) стране – непонятно, что с системой образования, непонятно, что с системой медобслуживания, непонятно вообще, что у нас будет", - подвел итог Мураев.Ранее киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый выезд украинцев за границу страшнее коррупции.Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им "космическими", хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают "заробитчане", в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные".
https://ria.ru/20191028/1560235132.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569208033_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_e65ee275ad75c5d7ed69bf124d2dfc92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр меламуд, ситуация на украине, евростат, верховная рада украины, польша, украина, в мире
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Население Украины
может сократиться еще на 20 миллионов человек, что грозит катастрофой. С таким предупреждением в эфире телеканала "НАШ"
выступил лидер партии "Наши", бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев
.
По его словам, это произойдет в том случае, если украинские гастарбайтеры заберут свои семьи в те страны, где они работают.
"Сейчас 10 миллионов трудятся за пределами страны. А представьте, они заберут свои семьи туда, когда устроятся и найдут им работу? У нас будет сразу минус 20 миллионов. Это катастрофа", - сказал Мураев.
Политик отметил, что в настоящее время крайне важно задуматься о выправлении демографической ситуации и увеличении рождаемости. "Все боятся их рожать в этой (Украине – прим. ред.) стране – непонятно, что с системой образования, непонятно, что с системой медобслуживания, непонятно вообще, что у нас будет", - подвел итог Мураев.
Ранее киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд
заявил, что массовый выезд украинцев за границу страшнее коррупции.
Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.
По данным Евростата
, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу
. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им "космическими", хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают "заробитчане", в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные".