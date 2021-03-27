https://ria.ru/20210327/katastrofa-1603076345.html

Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов

Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов

Население Украины может сократиться еще на 20 миллионов человек, что грозит катастрофой. С таким предупреждением в эфире телеканала "НАШ" выступил лидер партии... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T01:54

2021-03-27T01:54

2021-03-27T01:54

александр меламуд

ситуация на украине

евростат

верховная рада украины

польша

украина

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Население Украины может сократиться еще на 20 миллионов человек, что грозит катастрофой. С таким предупреждением в эфире телеканала "НАШ" выступил лидер партии "Наши", бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.По его словам, это произойдет в том случае, если украинские гастарбайтеры заберут свои семьи в те страны, где они работают."Сейчас 10 миллионов трудятся за пределами страны. А представьте, они заберут свои семьи туда, когда устроятся и найдут им работу? У нас будет сразу минус 20 миллионов. Это катастрофа", - сказал Мураев.Политик отметил, что в настоящее время крайне важно задуматься о выправлении демографической ситуации и увеличении рождаемости. "Все боятся их рожать в этой (Украине – прим. ред.) стране – непонятно, что с системой образования, непонятно, что с системой медобслуживания, непонятно вообще, что у нас будет", - подвел итог Мураев.Ранее киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый выезд украинцев за границу страшнее коррупции.Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им "космическими", хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают "заробитчане", в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные".

https://ria.ru/20191028/1560235132.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр меламуд, ситуация на украине, евростат, верховная рада украины, польша, украина, в мире