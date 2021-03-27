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Facebook заблокировал аккаунт иранского телеканала Press TV
Facebook заблокировал аккаунт иранского телеканала Press TV
Социальная сеть Facebook снова заблокировала аккаунт иранского телеканала Press TV, в этот раз окончательно, заявил вещатель в Twitter. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T16:17
2021-03-27T16:17
2021-03-27T16:17
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Социальная сеть Facebook снова заблокировала аккаунт иранского телеканала Press TV, в этот раз окончательно, заявил вещатель в Twitter.В январе соцсеть уже блокировала аккаунт телеканала, однако спустя несколько часов после его обращения сняла ограничения."Мы уже изучили это решение, оно не может быть изменено", - приводит телеканал заявление Facebook.Как сообщает телеканал, Facebook в пятницу заблокировал его страницу с четырьмя миллионами подписчиков без каких-либо предупреждений, обосновав это несоблюдением "норм сообщества". Какие именно правила были нарушены, американская компания не уточняет.
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facebook, иран, технологии, в мире
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Социальная сеть Facebook
снова заблокировала аккаунт иранского телеканала Press TV, в этот раз окончательно, заявил вещатель в Twitter
.
В январе соцсеть уже блокировала аккаунт телеканала, однако спустя несколько часов после его обращения сняла ограничения.
"Мы уже изучили это решение, оно не может быть изменено", - приводит телеканал заявление Facebook.
Как сообщает телеканал, Facebook в пятницу заблокировал его страницу с четырьмя миллионами подписчиков без каких-либо предупреждений, обосновав это несоблюдением "норм сообщества". Какие именно правила были нарушены, американская компания не уточняет.