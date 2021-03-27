https://ria.ru/20210327/dobavka-1603130204.html

Названа снижающая иммунитет пищевая добавка

Названа снижающая иммунитет пищевая добавка

Ученые обнаружили пищевую добавку, которая может снижать иммунитет, сообщил портал MedicalXpress. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T17:42

2021-03-27T17:42

2021-03-27T18:34

здоровье - общество

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337732_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_7a40dbea0281affa1d2140ba49450a4b.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ученые обнаружили пищевую добавку, которая может снижать иммунитет, сообщил портал MedicalXpress.Исследователи из Environmental Working Group проанализировали влияние на организм наиболее распространенных химических веществ, добавляемых в пищу, а также соединений, которые переходят в продукты питания из упаковочных материалов или технологического оборудования во время изготовления.Специалисты выявили существенный негативный эффект от употребления третичного бутилгидрохинона, или Е319, который применяется при производстве растительных и животных жиров, в том числе рыбьего жира, а также добавляется в сухие полуфабрикаты кондитерских изделий, сухие завтраки, концентраты супов и соусы. Как оказалось, присутствие этого вещества в рационе снижает иммунную защиту организма, а также способно влиять на эффективность вакцин и может быть связано с ростом пищевой аллергии.Ученые обращают внимание, что современные требования к регулированию пищевых добавок не учитывают последних научных данных об их влиянии на здоровье, поэтому рекомендовали пересмотреть и действующие стандарты.

https://ria.ru/20210327/myasnikov-1603119381.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сша