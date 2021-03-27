https://ria.ru/20210327/dobavka-1603130204.html
Названа снижающая иммунитет пищевая добавка
Названа снижающая иммунитет пищевая добавка
Ученые обнаружили пищевую добавку, которая может снижать иммунитет, сообщил портал MedicalXpress. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T17:42
2021-03-27T17:42
2021-03-27T18:34
здоровье - общество
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337732_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_7a40dbea0281affa1d2140ba49450a4b.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ученые обнаружили пищевую добавку, которая может снижать иммунитет, сообщил портал MedicalXpress.Исследователи из Environmental Working Group проанализировали влияние на организм наиболее распространенных химических веществ, добавляемых в пищу, а также соединений, которые переходят в продукты питания из упаковочных материалов или технологического оборудования во время изготовления.Специалисты выявили существенный негативный эффект от употребления третичного бутилгидрохинона, или Е319, который применяется при производстве растительных и животных жиров, в том числе рыбьего жира, а также добавляется в сухие полуфабрикаты кондитерских изделий, сухие завтраки, концентраты супов и соусы. Как оказалось, присутствие этого вещества в рационе снижает иммунную защиту организма, а также способно влиять на эффективность вакцин и может быть связано с ростом пищевой аллергии.Ученые обращают внимание, что современные требования к регулированию пищевых добавок не учитывают последних научных данных об их влиянии на здоровье, поэтому рекомендовали пересмотреть и действующие стандарты.
https://ria.ru/20210327/myasnikov-1603119381.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337732_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7030c5624332f9466e4b664cca44559a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сша
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Ученые обнаружили пищевую добавку, которая может снижать иммунитет, сообщил портал MedicalXpress.
Исследователи из Environmental Working Group проанализировали влияние на организм наиболее распространенных химических веществ, добавляемых в пищу, а также соединений, которые переходят в продукты питания из упаковочных материалов или технологического оборудования во время изготовления.
Специалисты выявили существенный негативный эффект от употребления третичного бутилгидрохинона, или Е319, который применяется при производстве растительных и животных жиров, в том числе рыбьего жира, а также добавляется в сухие полуфабрикаты кондитерских изделий, сухие завтраки, концентраты супов и соусы. Как оказалось, присутствие этого вещества в рационе снижает иммунную защиту организма, а также способно влиять на эффективность вакцин и может быть связано с ростом пищевой аллергии.
Ученые обращают внимание, что современные требования к регулированию пищевых добавок не учитывают последних научных данных об их влиянии на здоровье, поэтому рекомендовали пересмотреть и действующие стандарты.