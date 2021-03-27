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Названа снижающая иммунитет пищевая добавка
Названа снижающая иммунитет пищевая добавка
Ученые обнаружили пищевую добавку, которая может снижать иммунитет, сообщил портал MedicalXpress. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T17:42
2021-03-27T18:34
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ученые обнаружили пищевую добавку, которая может снижать иммунитет, сообщил портал MedicalXpress.Исследователи из Environmental Working Group проанализировали влияние на организм наиболее распространенных химических веществ, добавляемых в пищу, а также соединений, которые переходят в продукты питания из упаковочных материалов или технологического оборудования во время изготовления.Специалисты выявили существенный негативный эффект от употребления третичного бутилгидрохинона, или Е319, который применяется при производстве растительных и животных жиров, в том числе рыбьего жира, а также добавляется в сухие полуфабрикаты кондитерских изделий, сухие завтраки, концентраты супов и соусы. Как оказалось, присутствие этого вещества в рационе снижает иммунную защиту организма, а также способно влиять на эффективность вакцин и может быть связано с ростом пищевой аллергии.Ученые обращают внимание, что современные требования к регулированию пищевых добавок не учитывают последних научных данных об их влиянии на здоровье, поэтому рекомендовали пересмотреть и действующие стандарты.
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здоровье - общество, сша

Названа снижающая иммунитет пищевая добавка

17:42 27.03.2021 (обновлено: 18:34 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ученые обнаружили пищевую добавку, которая может снижать иммунитет, сообщил портал MedicalXpress.
Исследователи из Environmental Working Group проанализировали влияние на организм наиболее распространенных химических веществ, добавляемых в пищу, а также соединений, которые переходят в продукты питания из упаковочных материалов или технологического оборудования во время изготовления.
Специалисты выявили существенный негативный эффект от употребления третичного бутилгидрохинона, или Е319, который применяется при производстве растительных и животных жиров, в том числе рыбьего жира, а также добавляется в сухие полуфабрикаты кондитерских изделий, сухие завтраки, концентраты супов и соусы. Как оказалось, присутствие этого вещества в рационе снижает иммунную защиту организма, а также способно влиять на эффективность вакцин и может быть связано с ростом пищевой аллергии.
Ученые обращают внимание, что современные требования к регулированию пищевых добавок не учитывают последних научных данных об их влиянии на здоровье, поэтому рекомендовали пересмотреть и действующие стандарты.
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