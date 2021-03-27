https://ria.ru/20210327/bristol-1603124979.html

Британский журналист пожаловался на действия полиции в Бристоле

Британский журналист пожаловался на действия полиции в Бристоле

Журналист британского издания Daily Mirror Мэттью Дреш пожаловался, что подвергся применению силы со стороны полиции во время съемок в ходе пятничной акции... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T16:45

2021-03-27T16:45

2021-03-27T16:47

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ЛОНДОН, 27 мар - РИА Новости. Журналист британского издания Daily Mirror Мэттью Дреш пожаловался, что подвергся применению силы со стороны полиции во время съемок в ходе пятничной акции протеста в английском Бристоле.Акция протеста в Бристоле против законопроекта о расширении полномочий полиции в пятницу вечером вылилась в беспорядки. Выстроившиеся цепью полицейские освобождали площадь от людей после того, как руководство полиции предписало завершить акцию."Полиция напала на меня во время акции протеста в Бристоле, хотя я сказал им, что являюсь представителем прессы. Я уважительно наблюдал за происходящим и не представлял угрозы для сотрудников полиции", - написал Дреш в Twitter, разместив видеозапись инцидента.Как видно на кадрах, сотрудник полиции как минимум один раз сильно толкнул журналиста, заявившего что он является представителем СМИ, и, возможно, ударил - на видео зафиксировано как полицейский замахивается в сторону журналиста дубинкой. Журналист заглушил звук примерно с половины видео, чтобы, по его словам, оставить неуслышанным свой крик.Пользователи Twitter возмутились инцидентом, а полиция региона Эйвон и Сомерсет заявила, в свою очередь, что ей известно о видеозаписи с участием журналиста. "Нам известно о видео, на котором журналист сталкивается с полицейскими во время вчерашней акции протеста в Бристоле. Мы предпринимаем попытки связаться с ним. Свободная пресса - это краеугольный камень нашей демократии, и мы полностью уважаем первостепенную роль СМИ в справедливом и точном освещении событий", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении полиции.По сообщению полиции, в пятничной акции протеста приняли участие более тысячи человек. После того, как в правоохранителей полетели яйца, стеклянные бутылки и другие предметы, стражи порядка начали операцию по разгону протестующих. Отмечалось, что в полицейской операции, которая завершилась примерно в час ночи, были задействованы в том числе собаки, лошади и полицейский вертолет. Британский премьер Борис Джонсон осудил нападения на полицейских, заявив, что полностью поддерживает стражей порядка.Акция протеста, прошедшая в пятницу, стала уже третьей за последнюю неделю. В прошлое воскресенье аналогичная акция, получившая название KillTheBill, обернулась беспорядками: левацки настроенные молодые люди начали поливать полицейских краской, кидать в них пиротехнику, подожгли несколько полицейских автомобилей и выбили окна в участке. По данным полиции, пострадал 21 полицейский, двое из них госпитализированы с переломами. Во вторник вечером около 200 человек собрались центре города, однако в этот раз обошлось без беспорядков.Вызывающий споры законопроект в настоящее время находится на "комитетской" стадии рассмотрения палаты общин, в этот период в него вносятся дополнения и поправки. После этого пройдет третье чтение, затем документ передадут на изучение в палату лордов. Закон принимается для того, чтобы полиция могла пресекать блокирование улиц, с чем Лондон столкнулся во время акций экоактивистов в прошлом году, а также для упрощения выдачи предписаний о времени прекращения массовых мероприятий.В части проведения митингов в законопроекте полиции предлагается разрешить вводить территориальные и временные ограничения на проведение акций, если они будут слишком шумными, в ходе них будет происходить "запугивание или преследование, а также возникать угроза окружающим". В части нарушения общественного порядка демонстрантами законопроект даже смягчает действующие нормы: полиция сможет задержать и оштрафовать участника акции только в случае преднамеренного нарушения общественного порядка и создания неудобств гражданам (в действующем законе нет упоминания о преднамеренности). За отказ подчиниться требованиям полиции участникам акций будут выписываться штрафы до 2,5 тысячи фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20210322/bristol-1602323826.html

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борис джонсон, бристоль (город), лондон, в мире