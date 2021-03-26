https://ria.ru/20210326/zhigunov-1602995413.html

"Тонко намекнули": Сергея Жигунова поздравляют с тайной свадьбой

"Тонко намекнули": Сергея Жигунова поздравляют с тайной свадьбой

Сергей Жигунов разместил в Instagram снимок с обручальным кольцом. Поклонники сразу сделали вывод о том, что 58-летний актер тайно женился на журналистке... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:45

2021-03-26T16:45

2021-03-26T16:45

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

анастасия заворотнюк

свадьба

шоубиз

сергей жигунов

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сергей Жигунов разместил в Instagram снимок с обручальным кольцом. Поклонники сразу сделали вывод о том, что 58-летний актер тайно женился на журналистке Виктории Ворожбит."Тонко намекнули", "Вас можно поздравить с женитьбой?", "Какие перемены! Будьте счастливы!", "Какая шикарная и долгожданная новость. Даже сомнения нет, что с Викой вы будете счастливы!" — пишут пользователи в комментариях под снимком.В Instagram Виктории синхронно появилась публикация, которую пользователи также расценили, как намек на состоявшуюся свадьбу.При этом в соцсетях и СМИ многие отмечают большое сходство избранницы Жигунова с Анастасией Заворотнюк.Слухи о романе Жигунова и Ворожбит появились вскоре после его развода с актрисой Верой Новиковой.Звезда "Гардемаринов, вперед!" перестал скрывать отношения с журналисткой в канун 2021 года.Тогда актер разместил в Instagram ролик из больничной палаты (Сергей Жигунов болел коронавирусом) и написал: "Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год!"В 2007 году Жигунов развелся с Новиковой в первый раз. Это произошло после того, как у актера возникли романтические чувства к коллеге по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Через два года Новикова и Жигунов вновь поженились, но в октябре 2020 года развелись во второй раз.

https://ria.ru/20210323/karpovich-1602430367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк, свадьба, сергей жигунов