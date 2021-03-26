https://ria.ru/20210326/zhigunov-1602995413.html
"Тонко намекнули": Сергея Жигунова поздравляют с тайной свадьбой
"Тонко намекнули": Сергея Жигунова поздравляют с тайной свадьбой
Сергей Жигунов разместил в Instagram снимок с обручальным кольцом. Поклонники сразу сделали вывод о том, что 58-летний актер тайно женился на журналистке... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:45
2021-03-26T16:45
2021-03-26T16:45
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сергей Жигунов разместил в Instagram снимок с обручальным кольцом. Поклонники сразу сделали вывод о том, что 58-летний актер тайно женился на журналистке Виктории Ворожбит."Тонко намекнули", "Вас можно поздравить с женитьбой?", "Какие перемены! Будьте счастливы!", "Какая шикарная и долгожданная новость. Даже сомнения нет, что с Викой вы будете счастливы!" — пишут пользователи в комментариях под снимком.В Instagram Виктории синхронно появилась публикация, которую пользователи также расценили, как намек на состоявшуюся свадьбу.При этом в соцсетях и СМИ многие отмечают большое сходство избранницы Жигунова с Анастасией Заворотнюк.Слухи о романе Жигунова и Ворожбит появились вскоре после его развода с актрисой Верой Новиковой.Звезда "Гардемаринов, вперед!" перестал скрывать отношения с журналисткой в канун 2021 года.Тогда актер разместил в Instagram ролик из больничной палаты (Сергей Жигунов болел коронавирусом) и написал: "Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год!"В 2007 году Жигунов развелся с Новиковой в первый раз. Это произошло после того, как у актера возникли романтические чувства к коллеге по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Через два года Новикова и Жигунов вновь поженились, но в октябре 2020 года развелись во второй раз.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк, свадьба, сергей жигунов
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Сергей Жигунов разместил
в Instagram снимок с обручальным кольцом. Поклонники сразу сделали вывод о том, что 58-летний актер тайно женился на журналистке Виктории Ворожбит.
"Люблю московские бульвары", — написал Жигунов.
"Тонко намекнули", "Вас можно поздравить с женитьбой?", "Какие перемены! Будьте счастливы!", "Какая шикарная и долгожданная новость. Даже сомнения нет, что с Викой вы будете счастливы!" — пишут пользователи в комментариях под снимком.
В Instagram Виктории синхронно появилась
публикация, которую пользователи также расценили, как намек на состоявшуюся свадьбу.
"А может и мечта Сергея о сыне сбудется? От большой любви счастливые дети всегда рождаются!" — пишут в комментариях пользователи.
При этом в соцсетях и СМИ многие отмечают
большое сходство избранницы Жигунова с Анастасией Заворотнюк.
Слухи о романе Жигунова и Ворожбит появились вскоре после его развода
с актрисой Верой Новиковой.
Звезда "Гардемаринов, вперед!" перестал скрывать
отношения с журналисткой в канун 2021 года.
Тогда актер разместил в Instagram ролик из больничной палаты (Сергей Жигунов болел коронавирусом) и написал: "Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год!"
В 2007 году Жигунов развелся с Новиковой в первый раз. Это произошло после того, как у актера возникли романтические чувства к коллеге по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Через два года Новикова и Жигунов вновь поженились, но в октябре 2020 года развелись во второй раз.