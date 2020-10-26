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Шоубиз
https://ria.ru/20201026/zhigunov-1581520879.html
Сергей Жигунов развелся с актрисой Верой Новиковой во второй раз
Актеры Сергей Жигунов и Вера Новикова официально развелись во второй раз. Свидетельство о расторжении брака артист опубликовал в инстаграме. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:33
2020-10-26T12:39
шоубиз
знаменитости
сергей жигунов
анастасия заворотнюк
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<strong>МОСКВА, 26</strong> <strong>окт</strong> <strong>—</strong> <strong>РИА</strong> <strong>Новости.</strong> Актеры <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHigunov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Жигунов</a> и Вера Новикова официально развелись во второй раз. Свидетельство о расторжении брака артист опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CGxw3OqlaTc/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>.Когда именно был оформлен развод, не уточняется.Сергей Жигунов и Вера Новикова состояли в официальных отношениях с 1985 года. В 2007 году супруги решили развестись на фоне слухов о романе актера с напарницей по сериалу "Моя прекрасная няня" <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank" data-auto="true">Анастасией Заворотнюк</a>. Через два года они вновь поженились.
https://ria.ru/20201025/krug-1581417562.html
Зачем это вываливать на обозрение?
53
ну развелся какой-то жигунов, с какой-то новиковой, в жители России, каким боком причастны к этому событию. Мало ли кто, где развелся...
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РИА Новости
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знаменитости, сергей жигунов, анастасия заворотнюк

Сергей Жигунов развелся с актрисой Верой Новиковой во второй раз

09:33 26.10.2020 (обновлено: 12:39 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Жигунов с супругой Верой Новиковой
Актер Сергей Жигунов с супругой Верой Новиковой - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 окт РИА Новости. Актеры Сергей Жигунов и Вера Новикова официально развелись во второй раз. Свидетельство о расторжении брака артист опубликовал в инстаграме.

"Пусть полежит здесь", — написал он.

Когда именно был оформлен развод, не уточняется.
Сергей Жигунов и Вера Новикова состояли в официальных отношениях с 1985 года. В 2007 году супруги решили развестись на фоне слухов о романе актера с напарницей по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк. Через два года они вновь поженились.
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ШоубизЗнаменитостиСергей ЖигуновАнастасия Заворотнюк
 
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