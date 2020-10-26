https://ria.ru/20201026/zhigunov-1581520879.html

Сергей Жигунов развелся с актрисой Верой Новиковой во второй раз

Актеры Сергей Жигунов и Вера Новикова официально развелись во второй раз. Свидетельство о расторжении брака артист опубликовал в инстаграме. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T09:33

2020-10-26T09:33

2020-10-26T12:39

шоубиз

знаменитости

сергей жигунов

анастасия заворотнюк

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<strong>МОСКВА, 26</strong> <strong>окт</strong> <strong>—</strong> <strong>РИА</strong> <strong>Новости.</strong> Актеры <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHigunov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Жигунов</a> и Вера Новикова официально развелись во второй раз. Свидетельство о расторжении брака артист опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CGxw3OqlaTc/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>.Когда именно был оформлен развод, не уточняется.Сергей Жигунов и Вера Новикова состояли в официальных отношениях с 1985 года. В 2007 году супруги решили развестись на фоне слухов о романе актера с напарницей по сериалу "Моя прекрасная няня" <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank" data-auto="true">Анастасией Заворотнюк</a>. Через два года они вновь поженились.

https://ria.ru/20201025/krug-1581417562.html

Степан Краснов Зачем это вываливать на обозрение? 53

Иван Вахромеев ну развелся какой-то жигунов, с какой-то новиковой, в жители России, каким боком причастны к этому событию. Мало ли кто, где развелся... 35

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, сергей жигунов, анастасия заворотнюк