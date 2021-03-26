https://ria.ru/20210326/zhenschina-1603044673.html

Умерла самая тяжелая женщина России

Умерла самая тяжелая женщина России

Жительница Волгограда Наталья Руденко, носившая неофициальное звание самой тяжелой женщины России, скончалась после продолжительной болезни, сообщили РИА... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T19:27

2021-03-26T19:27

2021-03-26T20:29

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 26 мар — РИА Новости. Жительница Волгограда Наталья Руденко, носившая неофициальное звание самой тяжелой женщины России, скончалась после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости ее знакомые.Ранее сообщалось, что Руденко, которая в 2015-м весила более 300 килограммов, а спустя четыре года ей удалось похудеть до 225 килограммов, встретила любимого мужчину и мечтала о ребенке. История о ней попала в СМИ, ее приглашали на телевидение, именно после эфира жизнь Натальи изменилась, ею занялись московские врачи и она стала бороться с лишним весом.Как сказали РИА Новости знакомые Натальи, она долго болела и недавно ее не стало."Она действительно умерла", — сообщила РИА Новости ее знакомая по имени Татьяна.Местные СМИ отмечали, что Руденко осенью заболела коронавирусной инфекцией и скончалась от осложнений, вызванных COVID-19.

https://ria.ru/20210317/zhir-1601575113.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, волгоград