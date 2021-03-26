https://ria.ru/20210326/zhenschina-1603044673.html
Умерла самая тяжелая женщина России
Умерла самая тяжелая женщина России
Жительница Волгограда Наталья Руденко, носившая неофициальное звание самой тяжелой женщины России, скончалась после продолжительной болезни, сообщили РИА... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:27
2021-03-26T19:27
2021-03-26T20:29
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155295/72/1552957267_0:0:1395:785_1920x0_80_0_0_35285643c8248f111352c74052b991f5.jpg
ВОЛГОГРАД, 26 мар — РИА Новости. Жительница Волгограда Наталья Руденко, носившая неофициальное звание самой тяжелой женщины России, скончалась после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости ее знакомые.Ранее сообщалось, что Руденко, которая в 2015-м весила более 300 килограммов, а спустя четыре года ей удалось похудеть до 225 килограммов, встретила любимого мужчину и мечтала о ребенке. История о ней попала в СМИ, ее приглашали на телевидение, именно после эфира жизнь Натальи изменилась, ею занялись московские врачи и она стала бороться с лишним весом.Как сказали РИА Новости знакомые Натальи, она долго болела и недавно ее не стало."Она действительно умерла", — сообщила РИА Новости ее знакомая по имени Татьяна.Местные СМИ отмечали, что Руденко осенью заболела коронавирусной инфекцией и скончалась от осложнений, вызванных COVID-19.
https://ria.ru/20210317/zhir-1601575113.html
россия
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155295/72/1552957267_0:0:1241:930_1920x0_80_0_0_324b391ee9e3073b162a9227c4391664.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, волгоград
ВОЛГОГРАД, 26 мар — РИА Новости.
Жительница Волгограда
Наталья Руденко, носившая неофициальное звание самой тяжелой женщины России
, скончалась после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости ее знакомые.
Ранее сообщалось, что Руденко, которая в 2015-м весила более 300 килограммов, а спустя четыре года ей удалось похудеть до 225 килограммов, встретила любимого мужчину и мечтала о ребенке. История о ней попала в СМИ, ее приглашали на телевидение, именно после эфира жизнь Натальи изменилась, ею занялись московские врачи и она стала бороться с лишним весом.
Как сказали РИА Новости знакомые Натальи, она долго болела и недавно ее не стало.
"Она действительно умерла", — сообщила РИА Новости ее знакомая по имени Татьяна.
Местные СМИ отмечали, что Руденко осенью заболела коронавирусной инфекцией и скончалась от осложнений, вызванных COVID-19.