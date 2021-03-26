Бальбек ответил на слова секретаря СНБО Украины про русский язык
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова к украинцам не говорить по-русски, выразил мнение, что тот "пытается сыскать себе дешевый пиар на модном антироссийском направлении".
В интервью радиостанции "Новое время" Данилов заявил, что украинским властям следует любым путем избегать распространения русского языка, так как Россия якобы начнет защищать таких жителей Украины, "причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они" в этом или нет. Также, по его мнению, Россия не заинтересована в существовании Украины, а президент РФ Владимир Путин - в том, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский стал успешным президентом.
"В любом приличном обществе этого Данилова принудительно отправили бы на консультацию к психиатру. Но в сегодняшней Украине такие буйно помешанные в почете у власти. Этому Данилову безразлично, что на русском в быту общается президент Зеленский и все его окружение, лидеры майдана, а также те, кто громче всех выражает неприязнь к русской культуре", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, несмотря на все заявления Киева, "украинский язык так и не смог задавить русскую речь, потому что это наследие великой культуры, его невозможно уничтожить чьими-то приказами и пожеланиями - это в генах людей".
"А Данилов - это лишь жалкая личность, которая пытается сыскать себе дешевый пиар на модном антироссийском направлении", - заключил Бальбек.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.