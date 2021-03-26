https://ria.ru/20210326/yazyk-1603052998.html

Бальбек ответил на слова секретаря СНБО Украины про русский язык

Бальбек ответил на слова секретаря СНБО Украины про русский язык

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова к украинцам не... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T20:38

2021-03-26T20:38

2021-03-26T20:38

россия

руслан бальбек

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова к украинцам не говорить по-русски, выразил мнение, что тот "пытается сыскать себе дешевый пиар на модном антироссийском направлении".В интервью радиостанции "Новое время" Данилов заявил, что украинским властям следует любым путем избегать распространения русского языка, так как Россия якобы начнет защищать таких жителей Украины, "причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они" в этом или нет. Также, по его мнению, Россия не заинтересована в существовании Украины, а президент РФ Владимир Путин - в том, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский стал успешным президентом.По мнению депутата, несмотря на все заявления Киева, "украинский язык так и не смог задавить русскую речь, потому что это наследие великой культуры, его невозможно уничтожить чьими-то приказами и пожеланиями - это в генах людей"."А Данилов - это лишь жалкая личность, которая пытается сыскать себе дешевый пиар на модном антироссийском направлении", - заключил Бальбек.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210316/yazyk-1601505931.html

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россия, руслан бальбек, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире