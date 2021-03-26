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Бальбек ответил на слова секретаря СНБО Украины про русский язык
Бальбек ответил на слова секретаря СНБО Украины про русский язык
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова к украинцам не... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:38
2021-03-26T20:38
россия
руслан бальбек
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова к украинцам не говорить по-русски, выразил мнение, что тот "пытается сыскать себе дешевый пиар на модном антироссийском направлении".В интервью радиостанции "Новое время" Данилов заявил, что украинским властям следует любым путем избегать распространения русского языка, так как Россия якобы начнет защищать таких жителей Украины, "причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они" в этом или нет. Также, по его мнению, Россия не заинтересована в существовании Украины, а президент РФ Владимир Путин - в том, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский стал успешным президентом.По мнению депутата, несмотря на все заявления Киева, "украинский язык так и не смог задавить русскую речь, потому что это наследие великой культуры, его невозможно уничтожить чьими-то приказами и пожеланиями - это в генах людей"."А Данилов - это лишь жалкая личность, которая пытается сыскать себе дешевый пиар на модном антироссийском направлении", - заключил Бальбек.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, руслан бальбек, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Бальбек ответил на слова секретаря СНБО Украины про русский язык

20:38 26.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова к украинцам не говорить по-русски, выразил мнение, что тот "пытается сыскать себе дешевый пиар на модном антироссийском направлении".
В интервью радиостанции "Новое время" Данилов заявил, что украинским властям следует любым путем избегать распространения русского языка, так как Россия якобы начнет защищать таких жителей Украины, "причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они" в этом или нет. Также, по его мнению, Россия не заинтересована в существовании Украины, а президент РФ Владимир Путин - в том, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский стал успешным президентом.
"В любом приличном обществе этого Данилова принудительно отправили бы на консультацию к психиатру. Но в сегодняшней Украине такие буйно помешанные в почете у власти. Этому Данилову безразлично, что на русском в быту общается президент Зеленский и все его окружение, лидеры майдана, а также те, кто громче всех выражает неприязнь к русской культуре", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, несмотря на все заявления Киева, "украинский язык так и не смог задавить русскую речь, потому что это наследие великой культуры, его невозможно уничтожить чьими-то приказами и пожеланиями - это в генах людей".
Данилов - это лишь жалкая личность, которая пытается сыскать себе дешевый пиар на модном антироссийском направлении", - заключил Бальбек.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 16:23
Поклонская назвала запрет русского языка на Украине полнейшим абсурдом
 
РоссияРуслан БальбекВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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