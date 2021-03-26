https://ria.ru/20210326/vybory-1603054959.html
Мельниченко собирается участвовать в выборах главы Пензенской области
Мельниченко собирается участвовать в выборах главы Пензенской области
Сенатор Олег Мельниченко, назначенный в пятницу и.о. губернатора Пензенской области, сообщил РИА Новости, что будет баллотироваться на этот пост на выборах. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:58
2021-03-26T20:58
2021-03-26T22:07
олег мельниченко
совет федерации рф
владимир путин
пензенская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593497511_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_661da5ba1ad7134678b78e01290910be.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сенатор Олег Мельниченко, назначенный в пятницу и.о. губернатора Пензенской области, сообщил РИА Новости, что будет баллотироваться на этот пост на выборах."Планирую баллотироваться, иду на выборы", - сказал он.По словам Мельниченко, он сосредоточится на формировании своей команды и социально-экономическом развитии региона.Президент РФ Владимир Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности главы Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, и назначил врио губернатора региона члена Совета Федерации Олега Мельниченко.
https://ria.ru/20210324/narusheniya-1602612135.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593497511_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8b74176260b911173b1e48ddc7d36ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег мельниченко, совет федерации рф, владимир путин, пензенская область, политика