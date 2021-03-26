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Мельниченко собирается участвовать в выборах главы Пензенской области
Мельниченко собирается участвовать в выборах главы Пензенской области
Сенатор Олег Мельниченко, назначенный в пятницу и.о. губернатора Пензенской области, сообщил РИА Новости, что будет баллотироваться на этот пост на выборах. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:58
2021-03-26T22:07
олег мельниченко
совет федерации рф
владимир путин
пензенская область
политика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сенатор Олег Мельниченко, назначенный в пятницу и.о. губернатора Пензенской области, сообщил РИА Новости, что будет баллотироваться на этот пост на выборах."Планирую баллотироваться, иду на выборы", - сказал он.По словам Мельниченко, он сосредоточится на формировании своей команды и социально-экономическом развитии региона.Президент РФ Владимир Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности главы Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, и назначил врио губернатора региона члена Совета Федерации Олега Мельниченко.
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олег мельниченко, совет федерации рф, владимир путин, пензенская область, политика

Мельниченко собирается участвовать в выборах главы Пензенской области

20:58 26.03.2021 (обновлено: 22:07 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сенатор Олег Мельниченко, назначенный в пятницу и.о. губернатора Пензенской области, сообщил РИА Новости, что будет баллотироваться на этот пост на выборах.
"Планирую баллотироваться, иду на выборы", - сказал он.
По словам Мельниченко, он сосредоточится на формировании своей команды и социально-экономическом развитии региона.

Что касается прежней команды, то считаю глупым и политически неправильным комментировать это.

Олег Мельниченко
Олег Мельниченко
Президент РФ Владимир Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности главы Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, и назначил врио губернатора региона члена Совета Федерации Олега Мельниченко.
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