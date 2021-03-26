https://ria.ru/20210326/vybory-1603054959.html

Мельниченко собирается участвовать в выборах главы Пензенской области

Мельниченко собирается участвовать в выборах главы Пензенской области

Сенатор Олег Мельниченко, назначенный в пятницу и.о. губернатора Пензенской области, сообщил РИА Новости, что будет баллотироваться на этот пост на выборах. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T20:58

2021-03-26T20:58

2021-03-26T22:07

олег мельниченко

совет федерации рф

владимир путин

пензенская область

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593497511_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_661da5ba1ad7134678b78e01290910be.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сенатор Олег Мельниченко, назначенный в пятницу и.о. губернатора Пензенской области, сообщил РИА Новости, что будет баллотироваться на этот пост на выборах."Планирую баллотироваться, иду на выборы", - сказал он.По словам Мельниченко, он сосредоточится на формировании своей команды и социально-экономическом развитии региона.Президент РФ Владимир Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности главы Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, и назначил врио губернатора региона члена Совета Федерации Олега Мельниченко.

https://ria.ru/20210324/narusheniya-1602612135.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег мельниченко, совет федерации рф, владимир путин, пензенская область, политика