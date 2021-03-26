https://ria.ru/20210326/vybory-1602929773.html
В Якутске начались выборы мэра
В Якутске начались выборы мэра
Свыше 100 избирательных участков открылись в пятницу в Якутске, где выбирают главу города, сообщила РИА Новости председатель городской ТИК Алла Самойлова. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:39
2021-03-26T10:39
2021-03-26T10:39
алла самойлова
сардана авксентьева
евгений григорьев
лдпр
кпрф
справедливая россия
якутск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 26 мар – РИА Новости. Свыше 100 избирательных участков открылись в пятницу в Якутске, где выбирают главу города, сообщила РИА Новости председатель городской ТИК Алла Самойлова.По ее словам, всего в Якутске открыты 118 избирательных участков, еще 4 открыты в социальных домах. Выборы будут проходить в течение трех дней - с 26 по 28 марта."Всего шесть кандидатов на должность главы города. Явка избирателей на 13 часов составила 4% от общего числа голосующих", - отметила Самойлова.По словам председателя ТИК, на избирательных участках соблюдены все санитарные меры: организован температурный контроль, социальная дистанция, выделены места для антисептиков, члены УИК обеспечены средствами индивидуальной защиты.На должность главы города претендуют кандидат от партии "Единая Россия" Евгений Григорьев, Иван Комаров ("Гражданская платформа"), Савва Михайлов (КПРФ), Айал Прокопьев ("Родина"), Евгений Рябченко (ЛДПР), Виталий Обедин ("Справедливая Россия").Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".
https://ria.ru/20210112/zvanie-1592732522.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла самойлова, сардана авксентьева, евгений григорьев, лдпр, кпрф, справедливая россия, якутск, политика
ЯКУТСК, 26 мар – РИА Новости.
Свыше 100 избирательных участков открылись в пятницу в Якутске
, где выбирают главу города, сообщила РИА Новости председатель городской ТИК Алла Самойлова.
По ее словам, всего в Якутске открыты 118 избирательных участков, еще 4 открыты в социальных домах. Выборы будут проходить в течение трех дней - с 26 по 28 марта.
"Всего шесть кандидатов на должность главы города. Явка избирателей на 13 часов составила 4% от общего числа голосующих", - отметила Самойлова.
По словам председателя ТИК, на избирательных участках соблюдены все санитарные меры: организован температурный контроль, социальная дистанция, выделены места для антисептиков, члены УИК обеспечены средствами индивидуальной защиты.
На должность главы города претендуют кандидат от партии "Единая Россия" Евгений Григорьев, Иван Комаров ("Гражданская платформа"), Савва Михайлов (КПРФ), Айал Прокопьев ("Родина"), Евгений Рябченко (ЛДПР), Виталий Обедин ("Справедливая Россия").
Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".