https://ria.ru/20210326/vrio-1602962098.html

Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора

Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему после отрешения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева от должности в регионе до сих РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:59

2021-03-26T12:59

2021-03-26T20:19

дело ивана белозерцева

марина литвинович

онк

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

владимир путин

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему после отрешения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева от должности в регионе до сих пор не назначен временно исполняющий обязанности главы области."Президенту потребовалось определенное время для того, чтобы принять решение, и как только это решение будет финализировано, мы вам сообщим", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему президент пока не назначил врио губернатора Пензенской области.СК России 21 марта сообщил, что губернатор Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу. Член столичной ОНК Марина Литвинович 23 марта сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован.Президент России Владимир Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия. После этого областное правительство в соответствии с уставом региона ушло в отставку, но продолжило работать до формирования нового кабмина.

https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html

пензенская область

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дело ивана белозерцева, марина литвинович, онк, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир путин, пензенская область, происшествия