Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/vrio-1602962098.html
Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора
Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему после отрешения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева от должности в регионе до сих РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:59
2021-03-26T20:19
дело ивана белозерцева
марина литвинович
онк
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
владимир путин
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602324587_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_09487be8127f31b326e166396e96ed48.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему после отрешения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева от должности в регионе до сих пор не назначен временно исполняющий обязанности главы области."Президенту потребовалось определенное время для того, чтобы принять решение, и как только это решение будет финализировано, мы вам сообщим", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему президент пока не назначил врио губернатора Пензенской области.СК России 21 марта сообщил, что губернатор Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу. Член столичной ОНК Марина Литвинович 23 марта сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован.Президент России Владимир Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия. После этого областное правительство в соответствии с уставом региона ушло в отставку, но продолжило работать до формирования нового кабмина.
https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602324587_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d7067c1704c75ee66ea67e6568a8dce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело ивана белозерцева, марина литвинович, онк, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир путин, пензенская область, происшествия

Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора

12:59 26.03.2021 (обновлено: 20:19 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения губернатору Пензенской области И. Белозерцеву
Избрание меры пресечения губернатору Пензенской области И. Белозерцеву - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему после отрешения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева от должности в регионе до сих пор не назначен временно исполняющий обязанности главы области.
"Президенту потребовалось определенное время для того, чтобы принять решение, и как только это решение будет финализировано, мы вам сообщим", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему президент пока не назначил врио губернатора Пензенской области.
СК России 21 марта сообщил, что губернатор Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу. Член столичной ОНК Марина Литвинович 23 марта сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован.
Президент России Владимир Путин 23 марта подписал указ об освобождении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия. После этого областное правительство в соответствии с уставом региона ушло в отставку, но продолжило работать до формирования нового кабмина.
Борис Шпигель доставлен для избрания меры пресечения в Басманный суд - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 08:00
Не укради и не соблазни — новый этап в борьбе с коррупцией
 
Дело Ивана БелозерцеваМарина ЛитвиновичОНКСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинПензенская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Трамп поинтересовался, как идет расследование слежки за его штабом
04:54СМИ: Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
Лента новостейМолния