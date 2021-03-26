Роспотребнадзор назвал три линии защиты "ЭпиВакКороны"
07:05 26.03.2021 (обновлено: 08:49 26.03.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует тройную иммунную защиту, сообщили в Роспотребнадзоре. Данные о принципах работы препарата опубликованы на официальном сайте ведомства.
Антитела мешают взаимодействию S-белка SARS-CoV-2 с рецептором клетки — так формируется первая защитная линия. Второй становятся антитела, препятствующие слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, идет сопротивление проникновению вируса. Если патоген все же попадает в клетку, в действие вступает третья линия защиты — активируются такие элементы иммунной системы, как макрофаги, нейтрофилы и натуральные киллеры. Кроме антительного, "ЭпиВакКорона" индуцирует и Т-клеточный иммунный ответ, добавляется в релизе.
Ранее журнал "Инфекция и иммунитет" обнародовал результаты первой и второй фаз клинического тестирования вакцины на добровольцах 18-60 лет: через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела.
"ЭпиВакКорона" — второй (после "Спутника V") зарегистрированный в России препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Он не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Также в России есть еще две вакцины от COVID-19 — "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.