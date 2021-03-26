https://ria.ru/20210326/vaktsina-1602913660.html

Роспотребнадзор назвал три линии защиты "ЭпиВакКороны"

Роспотребнадзор назвал три линии защиты "ЭпиВакКороны"

Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует тройную иммунную защиту, сообщили в Роспотребнадзоре. Данные о принципах работы препарата... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T07:05

2021-03-26T07:05

2021-03-26T08:49

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует тройную иммунную защиту, сообщили в Роспотребнадзоре. Данные о принципах работы препарата опубликованы на официальном сайте ведомства.Антитела мешают взаимодействию S-белка SARS-CoV-2 с рецептором клетки — так формируется первая защитная линия. Второй становятся антитела, препятствующие слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, идет сопротивление проникновению вируса. Если патоген все же попадает в клетку, в действие вступает третья линия защиты — активируются такие элементы иммунной системы, как макрофаги, нейтрофилы и натуральные киллеры. Кроме антительного, "ЭпиВакКорона" индуцирует и Т-клеточный иммунный ответ, добавляется в релизе.Ранее журнал "Инфекция и иммунитет" обнародовал результаты первой и второй фаз клинического тестирования вакцины на добровольцах 18-60 лет: через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела."ЭпиВакКорона" — второй (после "Спутника V") зарегистрированный в России препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Он не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Также в России есть еще две вакцины от COVID-19 — "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602557639.html

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вакцина "эпиваккорона", россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)