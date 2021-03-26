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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/vaktsina-1602913660.html
Роспотребнадзор назвал три линии защиты "ЭпиВакКороны"
Роспотребнадзор назвал три линии защиты "ЭпиВакКороны"
Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует тройную иммунную защиту, сообщили в Роспотребнадзоре. Данные о принципах работы препарата... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T07:05
2021-03-26T08:49
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует тройную иммунную защиту, сообщили в Роспотребнадзоре. Данные о принципах работы препарата опубликованы на официальном сайте ведомства.Антитела мешают взаимодействию S-белка SARS-CoV-2 с рецептором клетки — так формируется первая защитная линия. Второй становятся антитела, препятствующие слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, идет сопротивление проникновению вируса. Если патоген все же попадает в клетку, в действие вступает третья линия защиты — активируются такие элементы иммунной системы, как макрофаги, нейтрофилы и натуральные киллеры. Кроме антительного, "ЭпиВакКорона" индуцирует и Т-клеточный иммунный ответ, добавляется в релизе.Ранее журнал "Инфекция и иммунитет" обнародовал результаты первой и второй фаз клинического тестирования вакцины на добровольцах 18-60 лет: через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела."ЭпиВакКорона" — второй (после "Спутника V") зарегистрированный в России препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Он не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Также в России есть еще две вакцины от COVID-19 — "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
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вакцина "эпиваккорона", россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор назвал три линии защиты "ЭпиВакКороны"

07:05 26.03.2021 (обновлено: 08:49 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" формирует тройную иммунную защиту, сообщили в Роспотребнадзоре. Данные о принципах работы препарата опубликованы на официальном сайте ведомства.
Антитела мешают взаимодействию S-белка SARS-CoV-2 с рецептором клетки — так формируется первая защитная линия. Второй становятся антитела, препятствующие слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, идет сопротивление проникновению вируса. Если патоген все же попадает в клетку, в действие вступает третья линия защиты — активируются такие элементы иммунной системы, как макрофаги, нейтрофилы и натуральные киллеры. Кроме антительного, "ЭпиВакКорона" индуцирует и Т-клеточный иммунный ответ, добавляется в релизе.
Ранее журнал "Инфекция и иммунитет" обнародовал результаты первой и второй фаз клинического тестирования вакцины на добровольцах 18-60 лет: через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела.
"ЭпиВакКорона" — второй (после "Спутника V") зарегистрированный в России препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Он не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Также в России есть еще две вакцины от COVID-19 — "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 21:58Распространение коронавируса
Голикова рассказала, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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