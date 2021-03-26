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В МИД заявили, что Украина исследует дно демократии
В МИД заявили, что Украина исследует дно демократии
В МИД резко прокомментировали санкции Украины против россиян и российских компаний, которые Киев продлил в минувший вторник. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:37
2021-03-26T12:23
мария захарова
евросоюз
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В МИД резко прокомментировали санкции Украины против россиян и российских компаний, которые Киев продлил в минувший вторник.Сейчас в черном списке находятся 26 граждан и 81 юрлицо, в том числе некоторые СМИ.Ограничения идут вразрез с основополагающими принципами свободы слова и плюрализма мнений, а также не соответствуют духу европейской конвенции о защите прав человека, добавила дипломат."Видим в этом продолжение линии киевского режима на установление цензуры, зачистку информационного пространства от неугодных медиа, дискриминацию русскоязычных граждан страны, устрашение всех инакомыслящих и не согласных с тем, что творится на Украине", — отметила она.В МИД призвали мировое сообщество отказаться от двойных стандартов и бездействия в случае попрания основ демократии, а также дать правовую оценку многочисленным преступлениям киевского режима.Отношения Москвы и Киева ухудшились семь лет назад после госпереворота на Украине, когда возникли самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а Крым вернулся в состав России. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми: Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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мария захарова, евросоюз, киев, украина, в мире

В МИД заявили, что Украина исследует дно демократии

11:37 26.03.2021 (обновлено: 12:23 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В МИД резко прокомментировали санкции Украины против россиян и российских компаний, которые Киев продлил в минувший вторник.
Сейчас в черном списке находятся 26 граждан и 81 юрлицо, в том числе некоторые СМИ.
"Если говорить емко и <...> понятно для самого киевского режима, используя понятную ему лексику, то у меня такое впечатление, что подобными мерами украинский режим исследует дно демократии на Украине", — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Ограничения идут вразрез с основополагающими принципами свободы слова и плюрализма мнений, а также не соответствуют духу европейской конвенции о защите прав человека, добавила дипломат.
"Видим в этом продолжение линии киевского режима на установление цензуры, зачистку информационного пространства от неугодных медиа, дискриминацию русскоязычных граждан страны, устрашение всех инакомыслящих и не согласных с тем, что творится на Украине", — отметила она.
В МИД призвали мировое сообщество отказаться от двойных стандартов и бездействия в случае попрания основ демократии, а также дать правовую оценку многочисленным преступлениям киевского режима.
Отношения Москвы и Киева ухудшились семь лет назад после госпереворота на Украине, когда возникли самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а Крым вернулся в состав России. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми: Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Мария ЗахароваЕвросоюзКиевУкраинаВ мире
 
 
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