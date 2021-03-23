https://ria.ru/20210323/sanktsii-1602555596.html
Украина продлила санкции против 26 россиян
Украина продлила санкции против 26 россиян
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о продлении санкции против физических лиц и компаний, в том числе из России. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:32
2021-03-23T21:32
2021-03-23T23:11
владимир зеленский
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_30:461:2852:2048_1920x0_80_0_0_b0ca5b224a3c9b133f9f5671422115bb.jpg
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о продлении санкции против физических лиц и компаний, в том числе из России.Документ опубликовали на официальном сайте главы государства.В дополнительных материалах к указу говорится, что в черном списке находятся 81 юрлицо и 26 граждан.Так, под ограничения попали первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой, замглавы МВД Игорь Зубов, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, Александр Башкин, должностные лица МВД и миграционной службы. Также в санкционном списке — замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов.Ограничения распространяются и на некоторые российские СМИ. В частности, в санкционном списке находится МИА "Россия сегодня", портал РИА Новости Украина, Киев также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.Санкции действуют также против медиакомпаний ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".Тем же указом Зеленский исключил из санкционного перечня братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, которых Россия ранее объявила в международный розыск по уголовному делу о хищении 87 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210323/simonyan-1602558622.html
https://ria.ru/20210319/krym-1601909821.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_369:386:2585:2048_1920x0_80_0_0_336f47ac149842fcd390f48d2bdeda5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, в мире, украина
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
утвердил решение СНБО о продлении санкции против физических лиц и компаний, в том числе из России.
Документ опубликовали на официальном сайте главы государства.
В дополнительных материалах к указу говорится, что в черном списке находятся 81 юрлицо и 26 граждан.
Так, под ограничения попали первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой, замглавы МВД Игорь Зубов, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, Александр Башкин, должностные лица МВД и миграционной службы. Также в санкционном списке — замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов.
Ограничения распространяются и на некоторые российские СМИ. В частности, в санкционном списке находится МИА "Россия сегодня", портал РИА Новости Украина, Киев также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.
Санкции действуют также против медиакомпаний ВГТРК
, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС
, "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа
", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа
", "Петербург", "Общественное телевидение России
", "Наше Радио".
Тем же указом Зеленский исключил из санкционного перечня братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, которых Россия ранее объявила в международный розыск по уголовному делу о хищении 87 миллиардов рублей.