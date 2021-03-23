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Украина продлила санкции против 26 россиян
Украина продлила санкции против 26 россиян
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о продлении санкции против физических лиц и компаний, в том числе из России. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:32
2021-03-23T23:11
владимир зеленский
в мире
украина
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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о продлении санкции против физических лиц и компаний, в том числе из России.Документ опубликовали на официальном сайте главы государства.В дополнительных материалах к указу говорится, что в черном списке находятся 81 юрлицо и 26 граждан.Так, под ограничения попали первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой, замглавы МВД Игорь Зубов, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, Александр Башкин, должностные лица МВД и миграционной службы. Также в санкционном списке — замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов.Ограничения распространяются и на некоторые российские СМИ. В частности, в санкционном списке находится МИА "Россия сегодня", портал РИА Новости Украина, Киев также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.Санкции действуют также против медиакомпаний ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".Тем же указом Зеленский исключил из санкционного перечня братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, которых Россия ранее объявила в международный розыск по уголовному делу о хищении 87 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210323/simonyan-1602558622.html
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владимир зеленский, в мире, украина

Украина продлила санкции против 26 россиян

21:32 23.03.2021 (обновлено: 23:11 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о продлении санкции против физических лиц и компаний, в том числе из России.
Документ опубликовали на официальном сайте главы государства.
В дополнительных материалах к указу говорится, что в черном списке находятся 81 юрлицо и 26 граждан.
Так, под ограничения попали первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой, замглавы МВД Игорь Зубов, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, Александр Башкин, должностные лица МВД и миграционной службы. Также в санкционном списке — замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 22:12
Симоньян оценила продление украинских санкций против "России сегодня"
Ограничения распространяются и на некоторые российские СМИ. В частности, в санкционном списке находится МИА "Россия сегодня", портал РИА Новости Украина, Киев также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.
Санкции действуют также против медиакомпаний ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".
Тем же указом Зеленский исключил из санкционного перечня братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, которых Россия ранее объявила в международный розыск по уголовному делу о хищении 87 миллиардов рублей.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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