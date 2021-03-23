https://ria.ru/20210323/sanktsii-1602555596.html

Украина продлила санкции против 26 россиян

Украина продлила санкции против 26 россиян

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о продлении санкции против физических лиц и компаний, в том числе из России. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T21:32

2021-03-23T21:32

2021-03-23T23:11

владимир зеленский

в мире

украина

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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о продлении санкции против физических лиц и компаний, в том числе из России.Документ опубликовали на официальном сайте главы государства.В дополнительных материалах к указу говорится, что в черном списке находятся 81 юрлицо и 26 граждан.Так, под ограничения попали первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой, замглавы МВД Игорь Зубов, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, Александр Башкин, должностные лица МВД и миграционной службы. Также в санкционном списке — замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов.Ограничения распространяются и на некоторые российские СМИ. В частности, в санкционном списке находится МИА "Россия сегодня", портал РИА Новости Украина, Киев также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.Санкции действуют также против медиакомпаний ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".Тем же указом Зеленский исключил из санкционного перечня братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, которых Россия ранее объявила в международный розыск по уголовному делу о хищении 87 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210323/simonyan-1602558622.html

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владимир зеленский, в мире, украина