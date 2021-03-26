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Украина признала Россию военным противником
Украина признала Россию военным противником
Украина считает Россию военным противником, говорится в утвержденной накануне стратегии безопасности страны. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T01:26
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россия
ситуация на украине
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Украина считает Россию военным противником, говорится в утвержденной накануне стратегии безопасности страны.В документе сказано, что Москва угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь помешать европейской и евроатлантической интеграции и восстановить свое влияние.По мнению авторов стратегии, проводимая Россией внешняя политика может привести "к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе".Также документ предусматривает прекращение "российской оккупации". Отношения Москвы и Киева ухудшились семь лет назад после госпереворота на Украине, когда возникли самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а Крым вернулся в состав России. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми: Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире

Украина признала Россию военным противником

01:26 26.03.2021 (обновлено: 10:37 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники у заграждения
Российские пограничники у заграждения - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Украина считает Россию военным противником, говорится в утвержденной накануне стратегии безопасности страны.
В документе сказано, что Москва угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь помешать европейской и евроатлантической интеграции и восстановить свое влияние.
По мнению авторов стратегии, проводимая Россией внешняя политика может привести "к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе".
Также документ предусматривает прекращение "российской оккупации".
Отношения Москвы и Киева ухудшились семь лет назад после госпереворота на Украине, когда возникли самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а Крым вернулся в состав России. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми: Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 11:47
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