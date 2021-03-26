https://ria.ru/20210326/ukraina-1602906327.html

Украина признала Россию военным противником

Украина признала Россию военным противником

Украина считает Россию военным противником, говорится в утвержденной накануне стратегии безопасности страны. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T01:26

2021-03-26T01:26

2021-03-26T10:37

россия

ситуация на украине

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Украина считает Россию военным противником, говорится в утвержденной накануне стратегии безопасности страны.В документе сказано, что Москва угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь помешать европейской и евроатлантической интеграции и восстановить свое влияние.По мнению авторов стратегии, проводимая Россией внешняя политика может привести "к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе".Также документ предусматривает прекращение "российской оккупации". Отношения Москвы и Киева ухудшились семь лет назад после госпереворота на Украине, когда возникли самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а Крым вернулся в состав России. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми: Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210324/ucheniya-1602605866.html

россия

украина

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2021

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россия, ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире