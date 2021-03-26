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Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
Украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступила лидер фракции "Батькивщина" в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T02:24
2021-03-26T10:35
ситуация на украине
жкх
верховная рада украины
владимир зеленский
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступила лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.При этом, по ее словам, власть не стесняется анонсировать дальнейшее повышение тарифов. "Людям надо делать из этого выводы. Наиболее коррумпированное сегодня — тарифы", — добавила Тимошенко.На Украине с 1 января подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В разных областях страны уже прошли протестные акции из-за повышения тарифов.Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю главы своего офиса провести полный аудит действующих тарифов во всех областях страны. Речь идет о тарифах на отопление, бытовой газ, а также пользование пассажирским транспортом.
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ситуация на украине, жкх, верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире

Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик

02:24 26.03.2021 (обновлено: 10:35 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГорящая газовая конфорка и денежные купюры Украины
Горящая газовая конфорка и денежные купюры Украины - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступила лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.

"Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги, как сегодня, не было никогда. Люди загнаны, и их продолжают загонять", — сказала политик.

При этом, по ее словам, власть не стесняется анонсировать дальнейшее повышение тарифов. "Людям надо делать из этого выводы. Наиболее коррумпированное сегодня — тарифы", — добавила Тимошенко.
На Украине с 1 января подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В разных областях страны уже прошли протестные акции из-за повышения тарифов.
Денежные купюры Украины и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 15:30
Украинцев шокировали цены за "коммуналку"
Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю главы своего офиса провести полный аудит действующих тарифов во всех областях страны. Речь идет о тарифах на отопление, бытовой газ, а также пользование пассажирским транспортом.
 
Ситуация на УкраинеЖКХВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
 
 
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