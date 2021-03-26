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В Италии попросили отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию
В Италии попросили отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию
Посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал ошибкой включение пармезана в список контрсанкций против свежих продуктов. Об этом он заявил в интервью Forbes. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:17
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал ошибкой включение пармезана в список контрсанкций против свежих продуктов. Об этом он заявил в интервью Forbes.Дипломат пояснил, что пармезан — не свежий сыр, поскольку он не содержит лактозы.По его словам, Роспотребнадзор сейчас изучает этот вопрос.Как считает посол, отмена ограничений на ввоз пармезана "была бы хорошим жестом" в адрес Италии — которая оставалась дружественной к России, несмотря на международную обстановку. Позднее в комментарии РБК в Роспотребнадзоре отметили, что в обязанности ведомства не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров.Владимир Путин в августе 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Изначально ограничения ввели на год, но с тех пор их неоднократно продлевали.
https://ria.ru/20210214/sanktsii-1597248146.html
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россия, forbes, италия, экономика

В Италии попросили отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию

14:17 26.03.2021 (обновлено: 16:33 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПлощадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме
Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал ошибкой включение пармезана в список контрсанкций против свежих продуктов. Об этом он заявил в интервью Forbes.
Дипломат пояснил, что пармезан — не свежий сыр, поскольку он не содержит лактозы.
"Мы не хотим, чтобы контрсанкции были отменены, поскольку понимаем, что они должны быть симметричным ответом на санкции. Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена", — сказал Терраччано.
По его словам, Роспотребнадзор сейчас изучает этот вопрос.
Как считает посол, отмена ограничений на ввоз пармезана "была бы хорошим жестом" в адрес Италии — которая оставалась дружественной к России, несмотря на международную обстановку.
Позднее в комментарии РБК в Роспотребнадзоре отметили, что в обязанности ведомства не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров.
Владимир Путин в августе 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Изначально ограничения ввели на год, но с тех пор их неоднократно продлевали.
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