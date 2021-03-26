https://ria.ru/20210326/syr-1602977093.html

В Италии попросили отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию

В Италии попросили отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию

Посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал ошибкой включение пармезана в список контрсанкций против свежих продуктов. Об этом он заявил в интервью Forbes. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:17

2021-03-26T14:17

2021-03-26T16:33

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экономика

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал ошибкой включение пармезана в список контрсанкций против свежих продуктов. Об этом он заявил в интервью Forbes.Дипломат пояснил, что пармезан — не свежий сыр, поскольку он не содержит лактозы.По его словам, Роспотребнадзор сейчас изучает этот вопрос.Как считает посол, отмена ограничений на ввоз пармезана "была бы хорошим жестом" в адрес Италии — которая оставалась дружественной к России, несмотря на международную обстановку. Позднее в комментарии РБК в Роспотребнадзоре отметили, что в обязанности ведомства не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров.Владимир Путин в августе 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Изначально ограничения ввели на год, но с тех пор их неоднократно продлевали.

https://ria.ru/20210214/sanktsii-1597248146.html

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2021

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россия, forbes, италия, экономика