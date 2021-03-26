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https://ria.ru/20210326/spears-1602783904.html
Адвокат Бритни Спирс подал петицию о смене опекуна поп-звезды
Адвокат Бритни Спирс подал петицию о смене опекуна поп-звезды
Сэмюэль Ингхэм, адвокат певицы Бритни Спирс, в этот вторник подал в суд петицию с просьбой заменить нынешнего опекуна исполнительницы — ее отца Джейми Спирса на РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T00:32
2021-03-26T00:32
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сэмюэль Ингхэм, адвокат певицы Бритни Спирс, в этот вторник подал в суд петицию с просьбой заменить нынешнего опекуна исполнительницы — ее отца Джейми Спирса на Джоди Монтгомери, сообщает Variety со ссылкой на судебные документы, полученные изданием. В издании отмечают, если запрос удовлетворят, Монтгомери станет постоянным опекуном Бритни Спирс и сможет контролировать лечение исполнительницы. Ей будет позволено общаться с медицинскими сотрудниками и обсуждать состояние здоровья певицы, нанимать охранников и другой персонал, обеспечивающий уход знаменитости, регулировать число посетителей, навещающих Бритни, а также знакомиться с судебными приказами. Адвокат впервые подал заявление в суд о лишении Джейми Спирса опеки над своей дочерью в августе прошлого года, но тогда дело было проиграно.Джейми Спирс стал опекуном певицы в 2008 году из-за того, что его дочь страдала психическим расстройством, связанным с разводом с Кевином Федерлайном. Пара разошлась в 2007 году после трех лет брака.После этих событий исполнительница стала реже появляться на публике и выпускать новую музыку (последний альбом Бритни Спирс Glory вышел в 2016-м году), чем вызвала беспокойство среди поклонников. Фанаты даже запустили в Сети движение под названием #FreeBritney и пытаются следить, чтобы с поп-звездой ничего не случилось.
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знаменитости, звезды, лос-анджелес, сша, новости культуры, шоу-бизнес, бритни спирс

Адвокат Бритни Спирс подал петицию о смене опекуна поп-звезды

00:32 26.03.2021
 
© AP Photo / Rich Fury/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Rich Fury/Invision
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сэмюэль Ингхэм, адвокат певицы Бритни Спирс, в этот вторник подал в суд петицию с просьбой заменить нынешнего опекуна исполнительницы — ее отца Джейми Спирса на Джоди Монтгомери, сообщает Variety со ссылкой на судебные документы, полученные изданием.

"Истица потребовала лишить опекунства Джеймса П. Спирса, который временно отказался от своих полномочий 9 сентября 2019 года (причиной стали проблемы со здоровьем. — Прим. ред.), — рассказывают в Variety. — В ходатайстве содержится просьба о его замене на Джоди Пайс Монтгомери, которая сейчас является временным опекуном артистки".

В издании отмечают, если запрос удовлетворят, Монтгомери станет постоянным опекуном Бритни Спирс и сможет контролировать лечение исполнительницы. Ей будет позволено общаться с медицинскими сотрудниками и обсуждать состояние здоровья певицы, нанимать охранников и другой персонал, обеспечивающий уход знаменитости, регулировать число посетителей, навещающих Бритни, а также знакомиться с судебными приказами.
Адвокат впервые подал заявление в суд о лишении Джейми Спирса опеки над своей дочерью в августе прошлого года, но тогда дело было проиграно.
Джейми Спирс стал опекуном певицы в 2008 году из-за того, что его дочь страдала психическим расстройством, связанным с разводом с Кевином Федерлайном. Пара разошлась в 2007 году после трех лет брака.
После этих событий исполнительница стала реже появляться на публике и выпускать новую музыку (последний альбом Бритни Спирс Glory вышел в 2016-м году), чем вызвала беспокойство среди поклонников. Фанаты даже запустили в Сети движение под названием #FreeBritney и пытаются следить, чтобы с поп-звездой ничего не случилось.
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