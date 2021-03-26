https://ria.ru/20210326/sotrudnichestvo-1602952271.html
Ленобласть и Белоруссия заключили расширенное соглашение о сотрудничестве
Ленобласть и Белоруссия заключили расширенное соглашение о сотрудничестве
Власти Ленинградской области заключили расширенное соглашение с Белоруссией, предусматривающее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:31
2021-03-26T12:31
2021-03-26T12:31
ленинградская область
александр дрозденко
брестская область
ленинградская область
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили расширенное соглашение с Белоруссией, предусматривающее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он отметил, что Ленинградская область рассматривает возможность партнерства с Белоруссией в сфере выбора технологий строительства предприятий по переработке бытового мусора, основываясь на уже наработанном опыте предприятия в Брестской области.Дрозденко добавил, что в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Ленинградской области уже установлены 13 водоочистных станций белорусского производства, сейчас идет установка ещё девяти водоочистных станций и четырех модульных очистных сооружения (станций очистки сточных вод). Ленинградская область заинтересована также в увеличении поставок из Белоруссии общественного транспорта, использующего различные виды топлива, дорожно-строительной, коммунальной и сельхозтехники., а также наращивании экспорта в Белоруссию племенного скота, удобрений, продукции машиностроения и деревопереработки. В рамках Девятого заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь стороны также подписали План мероприятий между по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2021 – 2023 годы.
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александр дрозденко, брестская область, ленинградская область, белоруссия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
заключили расширенное соглашение с Белоруссией
, предусматривающее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, сообщил глава региона Александр Дрозденко
.
"Подписанное нами соглашение сбалансировано не искусственно, а исторически — баланс отражает наши взаимные интересы. Особенно важно для нас новое — экологическое направление. Это технологии и техника по водоочистке, которые нам поставляет белорусская сторона, а также второе, абсолютно новое направление — переработка мусора", —сказал Дрозденко на церемонии подписания документа.
Он отметил, что Ленинградская область рассматривает возможность партнерства с Белоруссией в сфере выбора технологий строительства предприятий по переработке бытового мусора, основываясь на уже наработанном опыте предприятия в Брестской области
.
Дрозденко добавил, что в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Ленинградской области уже установлены 13 водоочистных станций белорусского производства, сейчас идет установка ещё девяти водоочистных станций и четырех модульных очистных сооружения (станций очистки сточных вод).
"В период 2021-2022 годов планируется закупить 108 водоочистных станций и 31 станцию очистки сточных вод белорусского производства на сумму 1,65 и 2,40 миллиарда рублей соответственно", — отметил глава региона.
Ленинградская область заинтересована также в увеличении поставок из Белоруссии общественного транспорта, использующего различные виды топлива, дорожно-строительной, коммунальной и сельхозтехники., а также наращивании экспорта в Белоруссию племенного скота, удобрений, продукции машиностроения и деревопереработки.
В рамках Девятого заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь стороны также подписали План мероприятий между по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2021 – 2023 годы.