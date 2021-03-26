Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210326/sotrudnichestvo-1602952271.html
Ленобласть и Белоруссия заключили расширенное соглашение о сотрудничестве
Ленобласть и Белоруссия заключили расширенное соглашение о сотрудничестве
Власти Ленинградской области заключили расширенное соглашение с Белоруссией, предусматривающее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:31
2021-03-26T12:31
ленинградская область
александр дрозденко
брестская область
ленинградская область
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602954732_0:67:738:482_1920x0_80_0_0_d63a52b7b248d120f6b09c3a902e1e59.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили расширенное соглашение с Белоруссией, предусматривающее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он отметил, что Ленинградская область рассматривает возможность партнерства с Белоруссией в сфере выбора технологий строительства предприятий по переработке бытового мусора, основываясь на уже наработанном опыте предприятия в Брестской области.Дрозденко добавил, что в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Ленинградской области уже установлены 13 водоочистных станций белорусского производства, сейчас идет установка ещё девяти водоочистных станций и четырех модульных очистных сооружения (станций очистки сточных вод). Ленинградская область заинтересована также в увеличении поставок из Белоруссии общественного транспорта, использующего различные виды топлива, дорожно-строительной, коммунальной и сельхозтехники., а также наращивании экспорта в Белоруссию племенного скота, удобрений, продукции машиностроения и деревопереработки. В рамках Девятого заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь стороны также подписали План мероприятий между по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2021 – 2023 годы.
https://ria.ru/20210324/gatchina-1602672608.html
брестская область
ленинградская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602954732_0:0:657:492_1920x0_80_0_0_28fa5e62d7f557cfe67ec85792183482.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, брестская область, ленинградская область, белоруссия

Ленобласть и Белоруссия заключили расширенное соглашение о сотрудничестве

12:31 26.03.2021
 
© Фото : Администрация Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Республикой Беларусь
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Республикой Беларусь - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : Администрация Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили расширенное соглашение с Белоруссией, предусматривающее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Подписанное нами соглашение сбалансировано не искусственно, а исторически — баланс отражает наши взаимные интересы. Особенно важно для нас новое — экологическое направление. Это технологии и техника по водоочистке, которые нам поставляет белорусская сторона, а также второе, абсолютно новое направление — переработка мусора", —сказал Дрозденко на церемонии подписания документа.
Он отметил, что Ленинградская область рассматривает возможность партнерства с Белоруссией в сфере выбора технологий строительства предприятий по переработке бытового мусора, основываясь на уже наработанном опыте предприятия в Брестской области.
Дрозденко добавил, что в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Ленинградской области уже установлены 13 водоочистных станций белорусского производства, сейчас идет установка ещё девяти водоочистных станций и четырех модульных очистных сооружения (станций очистки сточных вод).
"В период 2021-2022 годов планируется закупить 108 водоочистных станций и 31 станцию очистки сточных вод белорусского производства на сумму 1,65 и 2,40 миллиарда рублей соответственно", — отметил глава региона.
Ленинградская область заинтересована также в увеличении поставок из Белоруссии общественного транспорта, использующего различные виды топлива, дорожно-строительной, коммунальной и сельхозтехники., а также наращивании экспорта в Белоруссию племенного скота, удобрений, продукции машиностроения и деревопереработки.
В рамках Девятого заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь стороны также подписали План мероприятий между по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2021 – 2023 годы.
Город Гатчина - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 16:45
Гатчина официально стала столицей Ленинградской области
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоБрестская областьЛенинградская областьБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06МИД настроен на сотрудничество с новым правительством Израиля
13:06Антигуа и Барбуда зарегистрировала вакцину "Спутник V"
13:04Кремль прокомментировал заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
13:04В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика
13:01Путин в пятницу вечером может провести телефонный разговор
12:59Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора
12:58В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса
12:58Россия не политизирует тему вакцинации от COVID-19, заявили в Кремле
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
Лента новостейМолния