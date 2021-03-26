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В работе "Яндекса" произошел сбой
В работе "Яндекса" произошел сбой
Российские пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:44
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яндекс
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 11.16 мск зафиксировано 207 жалоб. По данным Downdetector, 55% пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой почты, 42% претензий связаны с работой сайта.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и еще ряда городов России.
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яндекс, москва, санкт-петербург, технологии

В работе "Яндекса" произошел сбой

11:44 26.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 11.16 мск зафиксировано 207 жалоб. По данным Downdetector, 55% пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой почты, 42% претензий связаны с работой сайта.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 21:35
В работе Instagram произошел сбой
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и еще ряда городов России.
 
ЯндексМоскваСанкт-ПетербургТехнологии
 
 
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