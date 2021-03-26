https://ria.ru/20210326/sboy-1602945203.html

В работе "Яндекса" произошел сбой

В работе "Яндекса" произошел сбой

Российские пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:44

2021-03-26T11:44

2021-03-26T11:44

яндекс

москва

санкт-петербург

технологии

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 11.16 мск зафиксировано 207 жалоб. По данным Downdetector, 55% пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой почты, 42% претензий связаны с работой сайта.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и еще ряда городов России.

https://ria.ru/20210324/instagram-1602722561.html

москва

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, москва, санкт-петербург, технологии