https://ria.ru/20210326/sboy-1602945203.html
В работе "Яндекса" произошел сбой
В работе "Яндекса" произошел сбой
Российские пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:44
2021-03-26T11:44
2021-03-26T11:44
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 11.16 мск зафиксировано 207 жалоб. По данным Downdetector, 55% пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой почты, 42% претензий связаны с работой сайта.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и еще ряда городов России.
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