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В Турции потребовали до четырех лет тюрьмы для сотрудников Charlie Hebdo
В Турции потребовали до четырех лет тюрьмы для сотрудников Charlie Hebdo
Прокуратура Анкары потребовала приговорить к тюремному заключению сроком от 1 года до 4 лет четырех сотрудников французского сатирического журнала Charlie Hebdo РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T23:36
2021-03-26T23:36
charlie hebdo
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Прокуратура Анкары потребовала приговорить к тюремному заключению сроком от 1 года до 4 лет четырех сотрудников французского сатирического журнала Charlie Hebdo по делу об оскорблении президента Турции Тайипа Эрдогана, передает агентство DHA.Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo в октябре 2020 года за оскорбительную карикатуру, которую журнал опубликовал на своей обложке на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой. Турецкий лидер изображен на картинке полуодетым, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".Согласно подготовленному прокуратурой Анкары обвинительному заключению, четыре сотрудника Charlie Hebdo, в том числе главный редактор журнала Жерар Бьяр, признаны виновными в оскорблении Эрдогана.По версии следствия, они несут ответственность за публикацию карикатуры на турецкого лидера, которая является "грубой, непристойной, оскорбительной и унизительной". В правоохранительные органы Франции были направлены запросы для получения показаний обвиняемых.
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/1581916024.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/skandal-1581910921.html
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charlie hebdo, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

В Турции потребовали до четырех лет тюрьмы для сотрудников Charlie Hebdo

23:36 26.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Прокуратура Анкары потребовала приговорить к тюремному заключению сроком от 1 года до 4 лет четырех сотрудников французского сатирического журнала Charlie Hebdo по делу об оскорблении президента Турции Тайипа Эрдогана, передает агентство DHA.
Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo в октябре 2020 года за оскорбительную карикатуру, которую журнал опубликовал на своей обложке на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой. Турецкий лидер изображен на картинке полуодетым, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".
Карикатурное противостояние. Макрон и мусульмане - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 13:04Прямой эфир
Карикатурное противостояние. Макрон и мусульмане
Согласно подготовленному прокуратурой Анкары обвинительному заключению, четыре сотрудника Charlie Hebdo, в том числе главный редактор журнала Жерар Бьяр, признаны виновными в оскорблении Эрдогана.
По версии следствия, они несут ответственность за публикацию карикатуры на турецкого лидера, которая является "грубой, непристойной, оскорбительной и унизительной". В правоохранительные органы Франции были направлены запросы для получения показаний обвиняемых.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 13:03Сказано в эфире
Раньше о таком не могло идти и речи. Скандал между Францией и ТурциейВ администрации президента Турции объяснили появление карикатуры на Эрдогана во французском журнале Charlie Hebdo "антимусульманской программой" Макрона. Эксперт Павел Тарусин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
 
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