В Турции потребовали до четырех лет тюрьмы для сотрудников Charlie Hebdo
АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Прокуратура Анкары потребовала приговорить к тюремному заключению сроком от 1 года до 4 лет четырех сотрудников французского сатирического журнала Charlie Hebdo по делу об оскорблении президента Турции Тайипа Эрдогана, передает агентство DHA.
Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo в октябре 2020 года за оскорбительную карикатуру, которую журнал опубликовал на своей обложке на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой. Турецкий лидер изображен на картинке полуодетым, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".
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Согласно подготовленному прокуратурой Анкары обвинительному заключению, четыре сотрудника Charlie Hebdo, в том числе главный редактор журнала Жерар Бьяр, признаны виновными в оскорблении Эрдогана.
По версии следствия, они несут ответственность за публикацию карикатуры на турецкого лидера, которая является "грубой, непристойной, оскорбительной и унизительной". В правоохранительные органы Франции были направлены запросы для получения показаний обвиняемых.
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