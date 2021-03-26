В Турции потребовали до четырех лет тюрьмы для сотрудников Charlie Hebdo

Раньше о таком не могло идти и речи. Скандал между Францией и Турцией

В администрации президента Турции объяснили появление карикатуры на Эрдогана во французском журнале Charlie Hebdo "антимусульманской программой" Макрона. Эксперт Павел Тарусин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.