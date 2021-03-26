https://ria.ru/20210326/privivka-1602948111.html

Казахстан опроверг сообщения о смерти врача от прививки "Спутником V"

Казахстан опроверг сообщения о смерти врача от прививки "Спутником V"

Появившаяся в социальных сетях информация о том, что прививка "Спутником V" стала причиной смерти врача в Алма-Атинской области Казахстана, не соответствует... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:04

2021-03-26T12:04

2021-03-26T12:04

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коронавирус covid-19

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коронавирусы

алматинская область

здоровье - общество

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 26 мар - РИА Новости. Появившаяся в социальных сетях информация о том, что прививка "Спутником V" стала причиной смерти врача в Алма-Атинской области Казахстана, не соответствует действительности, умершая не прививалась этой вакциной, сообщил в пятницу созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики сайт stopfake.kz.Сейчас в Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований."В социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что в Илийском районе Алматинской области скончалась врач-гинеколог. Автор поста утверждал, что причиной стала прививка от коронавирусной инфекции. Это не так. Врач из села Косозен не вакцинировалась против COVID-19", - говорится в сообщении на сайте.В публикации отмечается, что, по данным министерства здравоохранения Казахстана, врач, о которой шла речь в публикации, была госпитализирована с пневмонией, позже она умерла в больнице, посмертный диагноз "сердечно-сосудистая недостаточность". По данным сайта, врач не получила прививку от коронавируса из-за медицинских противопоказаний.

алматинская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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