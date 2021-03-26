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Казахстан опроверг сообщения о смерти врача от прививки "Спутником V"
Казахстан опроверг сообщения о смерти врача от прививки "Спутником V"
Появившаяся в социальных сетях информация о том, что прививка "Спутником V" стала причиной смерти врача в Алма-Атинской области Казахстана, не соответствует... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:04
2021-03-26T12:04
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министерство здравоохранения казахстана
коронавирусы
алматинская область
здоровье - общество
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 26 мар - РИА Новости. Появившаяся в социальных сетях информация о том, что прививка "Спутником V" стала причиной смерти врача в Алма-Атинской области Казахстана, не соответствует действительности, умершая не прививалась этой вакциной, сообщил в пятницу созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики сайт stopfake.kz.Сейчас в Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований."В социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что в Илийском районе Алматинской области скончалась врач-гинеколог. Автор поста утверждал, что причиной стала прививка от коронавирусной инфекции. Это не так. Врач из села Косозен не вакцинировалась против COVID-19", - говорится в сообщении на сайте.В публикации отмечается, что, по данным министерства здравоохранения Казахстана, врач, о которой шла речь в публикации, была госпитализирована с пневмонией, позже она умерла в больнице, посмертный диагноз "сердечно-сосудистая недостаточность". По данным сайта, врач не получила прививку от коронавируса из-за медицинских противопоказаний.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения казахстана, коронавирусы, алматинская область, здоровье - общество, казахстан, в мире

Казахстан опроверг сообщения о смерти врача от прививки "Спутником V"

12:04 26.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 26 мар - РИА Новости. Появившаяся в социальных сетях информация о том, что прививка "Спутником V" стала причиной смерти врача в Алма-Атинской области Казахстана, не соответствует действительности, умершая не прививалась этой вакциной, сообщил в пятницу созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики сайт stopfake.kz.
Сейчас в Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований.
"В социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что в Илийском районе Алматинской области скончалась врач-гинеколог. Автор поста утверждал, что причиной стала прививка от коронавирусной инфекции. Это не так. Врач из села Косозен не вакцинировалась против COVID-19", - говорится в сообщении на сайте.
В публикации отмечается, что, по данным министерства здравоохранения Казахстана, врач, о которой шла речь в публикации, была госпитализирована с пневмонией, позже она умерла в больнице, посмертный диагноз "сердечно-сосудистая недостаточность". По данным сайта, врач не получила прививку от коронавируса из-за медицинских противопоказаний.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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