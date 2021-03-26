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https://ria.ru/20210326/premiya-1603055898.html
Фильм "Серебряные коньки" получил премию Ассоциации продюсеров
Фильм "Серебряные коньки" получил премию Ассоциации продюсеров
Приключенческая картина Михаила Локшина "Серебряные коньки" стала лучшим полнометражным фильмом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ),... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T21:06
2021-03-26T21:06
культура
кино и сериалы
новости культуры
максим матвеев
санкт-петербург
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Приключенческая картина Михаила Локшина "Серебряные коньки" стала лучшим полнометражным фильмом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), церемония вручения премии прошла онлайн в пятницу.Действие фильма происходит в 1899 году в рождественском Петербурге. Накануне нового столетия судьба сводит людей из совершенно разных миров. Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки, Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.
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кино и сериалы, новости культуры, максим матвеев, санкт-петербург

Фильм "Серебряные коньки" получил премию Ассоциации продюсеров

21:06 26.03.2021
 
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© "Централ Партнершип"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Приключенческая картина Михаила Локшина "Серебряные коньки" стала лучшим полнометражным фильмом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), церемония вручения премии прошла онлайн в пятницу.
"Спасибо коллегам. Мы разделили риски, когда исполнители главных ролей и режиссер – дебютанты, но риск оправдался. Мы недавно заключили контракт по фильму, это первый художественный фильм в категории Netfliх Original", - сказал генеральный продюсер картины Рафаел Минасбекян.
Действие фильма происходит в 1899 году в рождественском Петербурге. Накануне нового столетия судьба сводит людей из совершенно разных миров. Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки, Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.
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