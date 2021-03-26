https://ria.ru/20210326/premiya-1603055898.html

Фильм "Серебряные коньки" получил премию Ассоциации продюсеров

Фильм "Серебряные коньки" получил премию Ассоциации продюсеров

Приключенческая картина Михаила Локшина "Серебряные коньки" стала лучшим полнометражным фильмом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ),... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T21:06

2021-03-26T21:06

2021-03-26T21:06

культура

кино и сериалы

новости культуры

максим матвеев

санкт-петербург

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Приключенческая картина Михаила Локшина "Серебряные коньки" стала лучшим полнометражным фильмом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), церемония вручения премии прошла онлайн в пятницу.Действие фильма происходит в 1899 году в рождественском Петербурге. Накануне нового столетия судьба сводит людей из совершенно разных миров. Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки, Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

https://ria.ru/20201114/matveev-1583321645.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, максим матвеев, санкт-петербург