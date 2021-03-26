https://ria.ru/20210326/pasport-1602974129.html

МВД предложило продлить срок действия истекшего паспорта

МВД предложило продлить срок действия истекшего паспорта

Министерство внутренних дел подготовило изменения в постановление правительства от 1997 года о российском паспорте, по новым правилам документ можно будет... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:59

2021-03-26T13:59

2021-03-26T16:20

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел подготовило изменения в постановление правительства от 1997 года о российском паспорте, по новым правилам документ можно будет использовать еще 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Сейчас паспорт становится недействительным с момента, когда его необходимо менять по закону — по достижении 20 и 45 лет, а 30 дней дается на его замену.Как уточняется в пояснительной записке, нововведение поможет россиянам не сталкиваться с временным ограничением своих прав."По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене, что фактически означает прекращение его действия с момента наступления указанных событий. Вследствие этого гражданин сталкивается с ограничением своих прав. Например, с невозможностью зарегистрироваться в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта", — сказано в ней.Кроме того, сейчас трудности могут возникнуть и в получении банковских услуг — из-за недействительного паспорта."Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определенных обстоятельств позволит решить данную проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества", - отмечается в документе.Также документ предполагает изменение последней страницы паспорта, будет дополнен текст памятки для его владельца, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В данный момент на 20-й странице паспорта размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ, ее заголовок звучит так: "Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации". В ней упомянуто, что паспорт является основным документом гражданина страны, его обязаны иметь с 14 лет, по желанию в него могут вноситься отметки о группе крови и резус-факторе, а также причины, по которым паспорт является недействительным, срок его действия, напоминание о необходимости бережно хранить паспорт и запрет на его изъятие (кроме случаев, предусмотренных законом).Согласно проекту постановления, памятка на 20-й странице будет дополнена напоминанием о том, что владелец паспорта ставит на его второй странице личную подпись; о том, что паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.В пояснительной записке необходимость изменения текста памятки обосновывается так: "Проектом постановления предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта, которая будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счете позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации".В записке также уточняется, что с точки зрения социально-экономических и иных последствий проект устранит правовую неопределенность при признании уполномоченными органами паспорта недействительным, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.

https://ria.ru/20210319/pasport-1602072018.html

https://ria.ru/20210326/pensionery-1602958841.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество