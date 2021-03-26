https://ria.ru/20210326/paralleli-1602989137.html

В Кремле не видят параллелей в ситуациях с Магнитским и Навальным

В Кремле не видят параллелей в ситуациях с Магнитским и Навальным

В Кремле не считают, что ситуация с Сергеем Магнитским, обвинявшимся в налоговых махинациях и скончавшимся в СИЗО, похожа на историю с Алексеем Навальным,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:08

2021-03-26T15:08

2021-03-26T15:08

замена условного срока навального

ольга михайлова

сергей магнитский

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Кремле не считают, что ситуация с Сергеем Магнитским, обвинявшимся в налоговых махинациях и скончавшимся в СИЗО, похожа на историю с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не считают", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что ситуация с Навальным становится похожей на историю с Магнитским.На уточнение, в чем отличие, Песков заметил, что вообще не видит никаких параллелей. "За исключением лишь того, что ныне покойный Магнитский был осужден и заключен и Навальный тоже является заключенным и осужденным", - добавил Песков.Ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила РИА Новости о проблемах со здоровьем у Навального, которому условный срок заменили реальным по делу "Ив Роше" - по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.Магнитский, которого правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в ноябре 2009 года в "Матросской тишине", куда его перевели из "Бутырки". В заключении он пробыл почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Некоторые правозащитники утверждали, что в СИЗО аудитору не оказывалась медицинская помощь, а умереть он мог в результате избиения. После смерти Магнитского были возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших сотрудников "Бутырки", но одного оправдал суд, а в другом случае расследование прекратили за истечением срока давности.

https://ria.ru/20210325/vygovor-1602887277.html

https://ria.ru/20210326/putin-1602969713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, ольга михайлова, сергей магнитский, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, происшествия