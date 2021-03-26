https://ria.ru/20210326/navalnyy-1602977970.html

Евросоюз призвал освободить Навального

Евросоюз призвал освободить Навального

Европейский союз обеспокоен состоянием здоровья находящегося в колонии в России Алексея Навального, призывает к его "незамедлительному освобождению", заявила в... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:23

2021-03-26T14:23

2021-03-26T14:24

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

владимир путин

москва

германия

омск

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Европейский союз обеспокоен состоянием здоровья находящегося в колонии в России Алексея Навального, призывает к его "незамедлительному освобождению", заявила в пятницу официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли.Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова после посещения Навального в колонии заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным."Тревожные сообщения об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального в колонии. Российские власти должны предоставить Навальному доступ к медицинской помощи, допустить к нему адвокатов", - написала Масралли в Twitter.По ее словам, в ЕС продолжают призывать к "немедленному и безусловному освобождению" Навального и расследованию произошедшего с ним инцидента.Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы России представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/navalnyy-1602976492.html

москва

германия

омск

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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, владимир путин, москва, германия, омск, в мире