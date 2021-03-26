https://ria.ru/20210326/navalnyy-1602965140.html

Песков: Кремль не будет реагировать на обращение жены Навального

Песков: Кремль не будет реагировать на обращение жены Навального

Кремль не будет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину, адресатом для таких обращений является ФСИН, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:16

2021-03-26T13:16

2021-03-26T17:11

юлия навальная

россия

алексей навальный

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кремль не будет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину, адресатом для таких обращений является ФСИН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Навальная ранее опубликовала свое обращение к Путину с призывом освободить из колонии ее мужа, который говорил о проблемах со здоровьем."Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ, безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ. Но еще раз повторяю, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Кремль отреагировал на обращение жены Навального к президенту.Состояние здоровья Навального, находящегося в заключении в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, свидетельствуют результаты обследования, сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по области. Владимирский омбудсмен также заявила РИА Новости, что жалоб в отношении Навального не получала.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Состояние здоровья Навального, находящегося в заключении в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, свидетельствуют результаты обследования, сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по области. Владимирский омбудсмен также заявила РИА Новости, что жалоб в отношении Навального не получала.

https://ria.ru/20210325/navalnyy-1602866681.html

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юлия навальная, россия, алексей навальный, дмитрий песков, общество