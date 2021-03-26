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Песков: Кремль не будет реагировать на обращение жены Навального
Песков: Кремль не будет реагировать на обращение жены Навального
Кремль не будет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину, адресатом для таких обращений является ФСИН, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:16
2021-03-26T17:11
юлия навальная
россия
алексей навальный
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кремль не будет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину, адресатом для таких обращений является ФСИН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Навальная ранее опубликовала свое обращение к Путину с призывом освободить из колонии ее мужа, который говорил о проблемах со здоровьем."Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ, безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ. Но еще раз повторяю, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Кремль отреагировал на обращение жены Навального к президенту.Состояние здоровья Навального, находящегося в заключении в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, свидетельствуют результаты обследования, сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по области. Владимирский омбудсмен также заявила РИА Новости, что жалоб в отношении Навального не получала.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Состояние здоровья Навального, находящегося в заключении в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, свидетельствуют результаты обследования, сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по области. Владимирский омбудсмен также заявила РИА Новости, что жалоб в отношении Навального не получала.
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юлия навальная, россия, алексей навальный, дмитрий песков, общество

Песков: Кремль не будет реагировать на обращение жены Навального

13:16 26.03.2021 (обновлено: 17:11 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮлия Навальная
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кремль не будет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину, адресатом для таких обращений является ФСИН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Навальная ранее опубликовала свое обращение к Путину с призывом освободить из колонии ее мужа, который говорил о проблемах со здоровьем.
"Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ, безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ. Но еще раз повторяю, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Кремль отреагировал на обращение жены Навального к президенту.
Состояние здоровья Навального, находящегося в заключении в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, свидетельствуют результаты обследования, сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по области. Владимирский омбудсмен также заявила РИА Новости, что жалоб в отношении Навального не получала.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Состояние здоровья Навального, находящегося в заключении в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, свидетельствуют результаты обследования, сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по области. Владимирский омбудсмен также заявила РИА Новости, что жалоб в отношении Навального не получала.
 
Юлия НавальнаяРоссияАлексей НавальныйДмитрий ПесковОбщество
 
 
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