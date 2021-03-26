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Пушков оценил планы НАТО отвечать на "невоенную агрессию" силой
Пушков оценил планы НАТО отвечать на "невоенную агрессию" силой
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале планы Североатлантического альянса применять силу даже при "невоенной агрессии", напомнил, что... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:14
2021-03-26T16:48
telegram (приложение)
в мире
нато
алексей пушков
йенс столтенберг
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале планы Североатлантического альянса применять силу даже при "невоенной агрессии", напомнил, что в международном праве отсутствует такое понятие.Он также призвал альянс задуматься об угрозе немедленной эскалации конфликта из-за подобных действий, а также о том, как на это ответит другая сторона.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сославшись на пятую статью Североатлантического договора, заявил, что организация готова отвечать силой даже на невоенную агрессию.В этом пункте закреплен принцип коллективного ответа в случае вооруженного нападения на страну-члена альянса. Генсек уточнил, что теперь статью могут задействовать в случае кибератак в отношении союзников по блоку.
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telegram (приложение), в мире, нато, алексей пушков, йенс столтенберг

Пушков оценил планы НАТО отвечать на "невоенную агрессию" силой

16:14 26.03.2021 (обновлено: 16:48 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале планы Североатлантического альянса применять силу даже при "невоенной агрессии", напомнил, что в международном праве отсутствует такое понятие.
"Поэтому НАТО встает на крайне опасный путь стирания различий между военными и невоенными средствами проведения политики", — пояснил политик.
Он также призвал альянс задуматься об угрозе немедленной эскалации конфликта из-за подобных действий, а также о том, как на это ответит другая сторона.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сославшись на пятую статью Североатлантического договора, заявил, что организация готова отвечать силой даже на невоенную агрессию.
В этом пункте закреплен принцип коллективного ответа в случае вооруженного нападения на страну-члена альянса. Генсек уточнил, что теперь статью могут задействовать в случае кибератак в отношении союзников по блоку.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 18:18
Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
 
Telegram (приложение)В миреНАТОАлексей ПушковЙенс Столтенберг
 
 
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