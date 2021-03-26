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Пушков оценил планы НАТО отвечать на "невоенную агрессию" силой
Пушков оценил планы НАТО отвечать на "невоенную агрессию" силой
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале планы Североатлантического альянса применять силу даже при "невоенной агрессии", напомнил, что... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:14
2021-03-26T16:14
2021-03-26T16:48
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале планы Североатлантического альянса применять силу даже при "невоенной агрессии", напомнил, что в международном праве отсутствует такое понятие.Он также призвал альянс задуматься об угрозе немедленной эскалации конфликта из-за подобных действий, а также о том, как на это ответит другая сторона.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сославшись на пятую статью Североатлантического договора, заявил, что организация готова отвечать силой даже на невоенную агрессию.В этом пункте закреплен принцип коллективного ответа в случае вооруженного нападения на страну-члена альянса. Генсек уточнил, что теперь статью могут задействовать в случае кибератак в отношении союзников по блоку.
https://ria.ru/20210325/maas-1602859069.html
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telegram (приложение), в мире, нато, алексей пушков, йенс столтенберг