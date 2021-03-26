https://ria.ru/20210326/nato-1603004751.html

Пушков оценил планы НАТО отвечать на "невоенную агрессию" силой

Пушков оценил планы НАТО отвечать на "невоенную агрессию" силой

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале планы Североатлантического альянса применять силу даже при "невоенной агрессии", напомнил, что... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:14

2021-03-26T16:14

2021-03-26T16:48

telegram (приложение)

в мире

нато

алексей пушков

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале планы Североатлантического альянса применять силу даже при "невоенной агрессии", напомнил, что в международном праве отсутствует такое понятие.Он также призвал альянс задуматься об угрозе немедленной эскалации конфликта из-за подобных действий, а также о том, как на это ответит другая сторона.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сославшись на пятую статью Североатлантического договора, заявил, что организация готова отвечать силой даже на невоенную агрессию.В этом пункте закреплен принцип коллективного ответа в случае вооруженного нападения на страну-члена альянса. Генсек уточнил, что теперь статью могут задействовать в случае кибератак в отношении союзников по блоку.

https://ria.ru/20210325/maas-1602859069.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), в мире, нато, алексей пушков, йенс столтенберг