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Маск проиграл трудовой спор профсоюзному активисту
Маск проиграл трудовой спор профсоюзному активисту
Национальное управление по трудовым отношениям США постановило, что компания Tesla нарушила законодательство при увольнении профсоюзного активиста Ричарда... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T08:45
2021-03-26T12:18
илон маск
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Национальное управление по трудовым отношениям США постановило, что компания Tesla нарушила законодательство при увольнении профсоюзного активиста Ричарда Ортиса. Об этом сообщил телеканал CNBC.По итогам того же разбирательства регулятор обязал основателя Tesla Илона Маска удалить твит с критикой деятельности профсоюзов. Вернее, само руководство должно потребовать это от него, поскольку, как следует из документации, компания рассматривает любые ремарки Маска в соцсетях как свои официальные заявления.Кроме того, работодателю предписали пересмотреть соглашение о конфиденциальности, которое предлагается работникам по умолчанию. Оно подразумевает, что сотрудники предприятий Tesla не могут беседовать с представителями СМИ без специального письменного разрешения.Компанию также обязали обнародовать выводы регулятора и провести собрание (или серию собраний) в своем головном предприятии в калифорнийском Фримонте. На нем сам Маск или представитель трудового управления в его присутствии должны зачитать эти тезисы всем рабочим, включая сотрудников охраны и менеджеров.Вдобавок руководству Tesla предложили восстановить уволенного активиста на работе с выплатой компенсации. Более того, от компании потребовали отменить корпоративные правила, запрещающие распространение профсоюзной литературы в нерабочее время, — именно за это должности лишился Ортис.В вызвавшем споры сообщении в твиттере Маск в мае 2018 года дал понять, что рабочие, которые платят профсоюзные взносы, могут лишиться преференций, связанных с приобретением ценных бумаг компании.
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илон маск, tesla motors, сша, в мире

Маск проиграл трудовой спор профсоюзному активисту

08:45 26.03.2021 (обновлено: 12:18 26.03.2021)
 
© REUTERS / Steve Nesius/File PhotoИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / Steve Nesius/File Photo
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Национальное управление по трудовым отношениям США постановило, что компания Tesla нарушила законодательство при увольнении профсоюзного активиста Ричарда Ортиса. Об этом сообщил телеканал CNBC.
По итогам того же разбирательства регулятор обязал основателя Tesla Илона Маска удалить твит с критикой деятельности профсоюзов. Вернее, само руководство должно потребовать это от него, поскольку, как следует из документации, компания рассматривает любые ремарки Маска в соцсетях как свои официальные заявления.
Кроме того, работодателю предписали пересмотреть соглашение о конфиденциальности, которое предлагается работникам по умолчанию. Оно подразумевает, что сотрудники предприятий Tesla не могут беседовать с представителями СМИ без специального письменного разрешения.
Компанию также обязали обнародовать выводы регулятора и провести собрание (или серию собраний) в своем головном предприятии в калифорнийском Фримонте. На нем сам Маск или представитель трудового управления в его присутствии должны зачитать эти тезисы всем рабочим, включая сотрудников охраны и менеджеров.
Вдобавок руководству Tesla предложили восстановить уволенного активиста на работе с выплатой компенсации. Более того, от компании потребовали отменить корпоративные правила, запрещающие распространение профсоюзной литературы в нерабочее время, — именно за это должности лишился Ортис.
В вызвавшем споры сообщении в твиттере Маск в мае 2018 года дал понять, что рабочие, которые платят профсоюзные взносы, могут лишиться преференций, связанных с приобретением ценных бумаг компании.
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