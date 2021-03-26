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https://ria.ru/20210326/makron-1602955125.html
В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
Заявление французского президента Эммануэля Макрона о, якобы, давлении России с помощь вакцины от коронавируса является проявлением недобросовестной... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:30
2021-03-26T12:31
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коронавирус covid-19
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эммануэль макрон
сергей цеков
здоровье - общество
евросоюз
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявление французского президента Эммануэля Макрона о, якобы, давлении России с помощь вакцины от коронавируса является проявлением недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Макрон ранее заявил, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа. Он обвинил Россию и Китай в попытке дестабилизировать обстановку, "оказать влияние с помощь вакцины". По его словам, чтобы противостоять этому, Европа должна "оставаться суверенной"."Евросоюз продолжает свою русофобскую, антироссийскую политику. Заявление о, якобы, давлении России с помощь вакцины является проявлением недобросовестной конкуренции", - сказал Цеков.Он полагает, что европейцы будут "использовать политические механизмы для того, чтобы препятствовать регистрации российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе".Цеков также выразил недоумение в связи с тем, что западные страны ведут себя как "родители" по отношению к другим государствам, которых воспринимают как "ослушавшихся их детей". "Поражает это высокомерие", - отметил он. При этом если другое государство решит вести свою самостоятельную политику, то Запад тут же торопится заявить о том, что "против него ведется война". "Такие рассуждения для любого здравомыслящего человека просто смешны", - сказал Цеков.Он также подчеркнул, что европейские страны и США не соответствуют своим же требованиям о демократических ценностях, навязывая другим государствам, в том числе, в международных организациях, свое видение миропорядка.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, сергей цеков, здоровье - общество, евросоюз, китай, европа, в мире

В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"

12:30 26.03.2021 (обновлено: 12:31 26.03.2021)
 
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Julien de Rosa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявление французского президента Эммануэля Макрона о, якобы, давлении России с помощь вакцины от коронавируса является проявлением недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Макрон ранее заявил, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа. Он обвинил Россию и Китай в попытке дестабилизировать обстановку, "оказать влияние с помощь вакцины". По его словам, чтобы противостоять этому, Европа должна "оставаться суверенной".
"Евросоюз продолжает свою русофобскую, антироссийскую политику. Заявление о, якобы, давлении России с помощь вакцины является проявлением недобросовестной конкуренции", - сказал Цеков.
Он полагает, что европейцы будут "использовать политические механизмы для того, чтобы препятствовать регистрации российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе".
Цеков также выразил недоумение в связи с тем, что западные страны ведут себя как "родители" по отношению к другим государствам, которых воспринимают как "ослушавшихся их детей". "Поражает это высокомерие", - отметил он. При этом если другое государство решит вести свою самостоятельную политику, то Запад тут же торопится заявить о том, что "против него ведется война". "Такие рассуждения для любого здравомыслящего человека просто смешны", - сказал Цеков.
Он также подчеркнул, что европейские страны и США не соответствуют своим же требованиям о демократических ценностях, навязывая другим государствам, в том числе, в международных организациях, свое видение миропорядка.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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