https://ria.ru/20210326/makron-1602955125.html

В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"

В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"

Заявление французского президента Эммануэля Макрона о, якобы, давлении России с помощь вакцины от коронавируса является проявлением недобросовестной... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:30

2021-03-26T12:30

2021-03-26T12:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

эммануэль макрон

сергей цеков

здоровье - общество

евросоюз

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576986382_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_9d578804a017b0312e7a0fa5e381827b.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявление французского президента Эммануэля Макрона о, якобы, давлении России с помощь вакцины от коронавируса является проявлением недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Макрон ранее заявил, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа. Он обвинил Россию и Китай в попытке дестабилизировать обстановку, "оказать влияние с помощь вакцины". По его словам, чтобы противостоять этому, Европа должна "оставаться суверенной"."Евросоюз продолжает свою русофобскую, антироссийскую политику. Заявление о, якобы, давлении России с помощь вакцины является проявлением недобросовестной конкуренции", - сказал Цеков.Он полагает, что европейцы будут "использовать политические механизмы для того, чтобы препятствовать регистрации российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе".Цеков также выразил недоумение в связи с тем, что западные страны ведут себя как "родители" по отношению к другим государствам, которых воспринимают как "ослушавшихся их детей". "Поражает это высокомерие", - отметил он. При этом если другое государство решит вести свою самостоятельную политику, то Запад тут же торопится заявить о том, что "против него ведется война". "Такие рассуждения для любого здравомыслящего человека просто смешны", - сказал Цеков.Он также подчеркнул, что европейские страны и США не соответствуют своим же требованиям о демократических ценностях, навязывая другим государствам, в том числе, в международных организациях, свое видение миропорядка.

https://ria.ru/20210326/makron-1602927139.html

китай

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, сергей цеков, здоровье - общество, евросоюз, китай, европа, в мире