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Обанкротившийся "Севкабель" пристраивает заводских котов
Обанкротившийся "Севкабель" пристраивает заводских котов
Обанкротившийся завод "Севкабель" ищет хозяев для котов, кошек и котят, которые могут остаться на улице из-за сноса цехов, где они привыкли жить на протяжении... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:10
2021-03-26T16:22
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кошки
траст
санкт-петербург
животные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Обанкротившийся завод "Севкабель" ищет хозяев для котов, кошек и котят, которые могут остаться на улице из-за сноса цехов, где они привыкли жить на протяжении многих лет, сообщает предприятие.Производственная компания "Севкабель" позиционирует себя как преемник первого кабельного завода в России, основанного в 1879 году. Как сообщалось, осенью 2020 года национальный банк "Траст" обратился в суд с заявлением о банкротстве этого предприятия. В декабре в отношении "Севкабеля" открыта процедура конкурсного производства, а в реестр требований кредиторов включена задолженность перед банком "Траст" в размере около 2,27 миллиарда рублей, следует из материалов дела о банкротстве."Цеха в процессе сноса, а животные привыкли к человеку, и их нужно срочно куда-то пристроить — пока они не погибли от голодной смерти или их не завалило под останками завода", - говорится на странице "Севкабеля" в соцсети "ВКонтакте".Как уточняют сотрудники предприятия, они ищут передержку для кошки, у которой недавно родились двое котят, а также еще для 12 животных, обитающих в цехах "Севкабеля"."В приют их возьмут, если понадобится. Но для них это будет стресс и ужас, так как они привыкли к людям и заводу. Лучше бы найти им сразу свои собственные дома, ведь почти все из них ручные", - рассказывают работники.Как следует из комментариев к этой записи, пользователи с сочувствием отнеслись к питомцам "Севкабеля". Многие из них перечисляют деньги на вакцинацию и стерилизацию животных, чтобы облегчить их пристройство.Производственная компания "Севкабель" считает своим предшественником мануфактуру торгового дома Siemens&amp;Halske, который в 1879 году открыл в Петербурге завод по производству кабеля. После национализации это предприятие переименовали в Северный кабельный завод, а впоследствии – в "Севкабель". До банкротства производственная компания "Севкабель" выпускала более 25 тысяч маркоразмеров кабельной продукции.
https://ria.ru/20201221/sevkabel-1589952162.html
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РИА Новости
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siemens, кошки, траст , санкт-петербург, животные

Обанкротившийся "Севкабель" пристраивает заводских котов

15:10 26.03.2021 (обновлено: 16:22 26.03.2021)
 
© Depositphotos / OkКотенок
Котенок - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Depositphotos / Ok
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Обанкротившийся завод "Севкабель" ищет хозяев для котов, кошек и котят, которые могут остаться на улице из-за сноса цехов, где они привыкли жить на протяжении многих лет, сообщает предприятие.
Производственная компания "Севкабель" позиционирует себя как преемник первого кабельного завода в России, основанного в 1879 году. Как сообщалось, осенью 2020 года национальный банк "Траст" обратился в суд с заявлением о банкротстве этого предприятия. В декабре в отношении "Севкабеля" открыта процедура конкурсного производства, а в реестр требований кредиторов включена задолженность перед банком "Траст" в размере около 2,27 миллиарда рублей, следует из материалов дела о банкротстве.
"Цеха в процессе сноса, а животные привыкли к человеку, и их нужно срочно куда-то пристроить — пока они не погибли от голодной смерти или их не завалило под останками завода", - говорится на странице "Севкабеля" в соцсети "ВКонтакте".
Как уточняют сотрудники предприятия, они ищут передержку для кошки, у которой недавно родились двое котят, а также еще для 12 животных, обитающих в цехах "Севкабеля".
"В приют их возьмут, если понадобится. Но для них это будет стресс и ужас, так как они привыкли к людям и заводу. Лучше бы найти им сразу свои собственные дома, ведь почти все из них ручные", - рассказывают работники.
Как следует из комментариев к этой записи, пользователи с сочувствием отнеслись к питомцам "Севкабеля". Многие из них перечисляют деньги на вакцинацию и стерилизацию животных, чтобы облегчить их пристройство.
Производственная компания "Севкабель" считает своим предшественником мануфактуру торгового дома Siemens&Halske, который в 1879 году открыл в Петербурге завод по производству кабеля. После национализации это предприятие переименовали в Северный кабельный завод, а впоследствии – в "Севкабель". До банкротства производственная компания "Севкабель" выпускала более 25 тысяч маркоразмеров кабельной продукции.
Конкурсному управляющему Севкабеля передано неработающее производство - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 11:00
Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство
 
SiemensкошкиТРАСТСанкт-ПетербургЖивотные
 
 
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