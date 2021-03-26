https://ria.ru/20210326/koty-1602989527.html

Обанкротившийся "Севкабель" пристраивает заводских котов

Обанкротившийся "Севкабель" пристраивает заводских котов

Обанкротившийся завод "Севкабель" ищет хозяев для котов, кошек и котят, которые могут остаться на улице из-за сноса цехов, где они привыкли жить на протяжении... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:10

2021-03-26T15:10

2021-03-26T16:22

siemens

кошки

траст

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животные

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Обанкротившийся завод "Севкабель" ищет хозяев для котов, кошек и котят, которые могут остаться на улице из-за сноса цехов, где они привыкли жить на протяжении многих лет, сообщает предприятие.Производственная компания "Севкабель" позиционирует себя как преемник первого кабельного завода в России, основанного в 1879 году. Как сообщалось, осенью 2020 года национальный банк "Траст" обратился в суд с заявлением о банкротстве этого предприятия. В декабре в отношении "Севкабеля" открыта процедура конкурсного производства, а в реестр требований кредиторов включена задолженность перед банком "Траст" в размере около 2,27 миллиарда рублей, следует из материалов дела о банкротстве."Цеха в процессе сноса, а животные привыкли к человеку, и их нужно срочно куда-то пристроить — пока они не погибли от голодной смерти или их не завалило под останками завода", - говорится на странице "Севкабеля" в соцсети "ВКонтакте".Как уточняют сотрудники предприятия, они ищут передержку для кошки, у которой недавно родились двое котят, а также еще для 12 животных, обитающих в цехах "Севкабеля"."В приют их возьмут, если понадобится. Но для них это будет стресс и ужас, так как они привыкли к людям и заводу. Лучше бы найти им сразу свои собственные дома, ведь почти все из них ручные", - рассказывают работники.Как следует из комментариев к этой записи, пользователи с сочувствием отнеслись к питомцам "Севкабеля". Многие из них перечисляют деньги на вакцинацию и стерилизацию животных, чтобы облегчить их пристройство.Производственная компания "Севкабель" считает своим предшественником мануфактуру торгового дома Siemens&Halske, который в 1879 году открыл в Петербурге завод по производству кабеля. После национализации это предприятие переименовали в Северный кабельный завод, а впоследствии – в "Севкабель". До банкротства производственная компания "Севкабель" выпускала более 25 тысяч маркоразмеров кабельной продукции.

https://ria.ru/20201221/sevkabel-1589952162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

siemens, кошки, траст , санкт-петербург, животные