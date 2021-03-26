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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602941254.html
Чешский эпидемиолог рассказал об ошибках в борьбе с коронавирусом
Чешский эпидемиолог рассказал об ошибках в борьбе с коронавирусом
За минувший год появилось больше знаний о COVID-19, однако даже специалисты все еще очень многого о нем не знают, вирус продолжает всех постоянно и весьма... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:25
2021-03-26T11:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
милош земан
воз
чехия
в мире
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ПРАГА, 26 мар – РИА Новости. За минувший год появилось больше знаний о COVID-19, однако даже специалисты все еще очень многого о нем не знают, вирус продолжает всех постоянно и весьма неприятно удивлять, заявил в интервью РИА Новости советник президента Чехии Милоша Земана по вопросам здравоохранения, экс-глава минздрава, один из ведущих эпидемиологов страны Роман Примула."За минувший год у нас появилось значительно больше знаний о COVID-19. С другой стороны, мы все еще очень многого о нем не знаем, и вирус продолжает нас постоянно и весьма неприятно удивлять. Это не только проблема пневмонии, клиническая картина гораздо разнообразнее, и нарушения свертываемости крови также играют в ней важную роль. Оказалось, например, что существует постковидный синдром, который может мучить нас долгое время после перенесенной болезни, выяснилось и то, что некоторые люди могут заразиться COVID-19 повторно", - сказал Примула.Говоря о возможном происхождении вируса, Примула отметил, что об этом до сих пор идут весьма оживленные дебаты. Даже миссия ВОЗ не ответила на все неясные вопросы. Понятно, что вирус не был создан искусственно. Больше споров вызывают предположения о том, мог ли он "выскользнуть" из лаборатории или перенестись естественным путем с животного, как промежуточного носителя, на человека, сказал чешский эксперт."Я думаю, что мы, вероятно, уже не избавимся от COVID-19, и он будет сосуществовать с нами еще долгое время. Однако хотелось бы верить, что, несмотря на возникновение различных мутаций вируса, мы, тем не менее, сумеем путем всеобщей вакцинации взять его под контроль", - сказал Примула.Примула признал, что имеет собственный рецепт предотвращения заболевания коронавирусом, который весьма прост - это соблюдение элементарных санитарных норм, главным образом, ограничение личных контактов на небольшом расстоянии друг от друга, использование респираторов, тщательная гигиена рук, а также массовая и быстрая вакцинация групп риска, прежде всего людей старшего и пожилого возраста."Как видите, у меня нет никаких революционных рецептов, но магия, как всегда, таится в деталях, и требуемые меры и правила действительно необходимо тщательно соблюдать", - подчеркнул советник президента Чехии.Отвечая на вопрос, почему Чехия за год превратилась из "отличника", лидера в борьбе с вирусом, в аутсайдера и имеет за последние 14 дней один из самых высоких показателей в мире по количеству новых больных и умерших на 100 тысяч жителей, Примула признал ошибки, допущенные в борьбе с COVID-19 как политиками и специалистами, так и в целом населением страны."После весьма успешного преодоления первой волны коронавируса в чешском обществе возобладали настроения в пользу ослабления противоэпидемических мер, возникла недооценка клинического течения заболевания. В результате это проявилось в виде огромного роста числа больных и госпитализированных, перегрузки больниц, большого количества смертельных исходов. Действующий в данный момент локдаун ведет к постепенному улучшению ситуации, но самым верным выходом из кризиса может быть только быстрая и массовая вакцинация населения", - сказал Примула.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602935176.html
https://ria.ru/20210325/mutatsii-1602882732.html
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коронавирус covid-19, милош земан, воз, чехия, в мире

Чешский эпидемиолог рассказал об ошибках в борьбе с коронавирусом

11:25 26.03.2021 (обновлено: 11:34 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках недалеко от торгового центра "Аркады Панкрац" в Праге
Прохожие в медицинских масках недалеко от торгового центра Аркады Панкрац в Праге - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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ПРАГА, 26 мар – РИА Новости. За минувший год появилось больше знаний о COVID-19, однако даже специалисты все еще очень многого о нем не знают, вирус продолжает всех постоянно и весьма неприятно удивлять, заявил в интервью РИА Новости советник президента Чехии Милоша Земана по вопросам здравоохранения, экс-глава минздрава, один из ведущих эпидемиологов страны Роман Примула.
"За минувший год у нас появилось значительно больше знаний о COVID-19. С другой стороны, мы все еще очень многого о нем не знаем, и вирус продолжает нас постоянно и весьма неприятно удивлять. Это не только проблема пневмонии, клиническая картина гораздо разнообразнее, и нарушения свертываемости крови также играют в ней важную роль. Оказалось, например, что существует постковидный синдром, который может мучить нас долгое время после перенесенной болезни, выяснилось и то, что некоторые люди могут заразиться COVID-19 повторно", - сказал Примула.
Говоря о возможном происхождении вируса, Примула отметил, что об этом до сих пор идут весьма оживленные дебаты. Даже миссия ВОЗ не ответила на все неясные вопросы. Понятно, что вирус не был создан искусственно. Больше споров вызывают предположения о том, мог ли он "выскользнуть" из лаборатории или перенестись естественным путем с животного, как промежуточного носителя, на человека, сказал чешский эксперт.
"Я думаю, что мы, вероятно, уже не избавимся от COVID-19, и он будет сосуществовать с нами еще долгое время. Однако хотелось бы верить, что, несмотря на возникновение различных мутаций вируса, мы, тем не менее, сумеем путем всеобщей вакцинации взять его под контроль", - сказал Примула.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
11:03Распространение коронавируса
Сведения о новых штаммах коронавируса будут передавать в Роспотребнадзор
Примула признал, что имеет собственный рецепт предотвращения заболевания коронавирусом, который весьма прост - это соблюдение элементарных санитарных норм, главным образом, ограничение личных контактов на небольшом расстоянии друг от друга, использование респираторов, тщательная гигиена рук, а также массовая и быстрая вакцинация групп риска, прежде всего людей старшего и пожилого возраста.
"Как видите, у меня нет никаких революционных рецептов, но магия, как всегда, таится в деталях, и требуемые меры и правила действительно необходимо тщательно соблюдать", - подчеркнул советник президента Чехии.
Отвечая на вопрос, почему Чехия за год превратилась из "отличника", лидера в борьбе с вирусом, в аутсайдера и имеет за последние 14 дней один из самых высоких показателей в мире по количеству новых больных и умерших на 100 тысяч жителей, Примула признал ошибки, допущенные в борьбе с COVID-19 как политиками и специалистами, так и в целом населением страны.
"После весьма успешного преодоления первой волны коронавируса в чешском обществе возобладали настроения в пользу ослабления противоэпидемических мер, возникла недооценка клинического течения заболевания. В результате это проявилось в виде огромного роста числа больных и госпитализированных, перегрузки больниц, большого количества смертельных исходов. Действующий в данный момент локдаун ведет к постепенному улучшению ситуации, но самым верным выходом из кризиса может быть только быстрая и массовая вакцинация населения", - сказал Примула.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 20:23Распространение коронавируса
Эпидемиолог рассказал о влиянии мутаций на геном коронавируса
Читайте полный текст интервью >>
 
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