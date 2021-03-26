https://ria.ru/20210326/chekhiya-1602931077.html

Роман Примула: "Спутник V" – один из самых перспективных препаратов

Роман Примула: "Спутник V" – один из самых перспективных препаратов

Российская вакцина "Спутник V" технологически является одним из самых перспективных препаратов для борьбы с COVID-19, в Чехии есть не только необходимые... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:30

2021-03-26T11:30

2021-03-26T11:30

роман примула

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

чехия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602937949_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_dab4e93bb46184e688dd26db5ef20453.jpg

Российская вакцина "Спутник V" технологически является одним из самых перспективных препаратов для борьбы с COVID-19, в Чехии есть не только необходимые мощности, но и интерес к его производству, заявил в интервью РИА Новости советник президента республики Милоша Земана по вопросам здравоохранения, экс-глава минздрава, один из ведущих эпидемиологов страны Роман Примула. – Президент Чехии Милош Земан выступает за использование в республике российской вакцины "Спутник V". Что вы думаете об этом? При каких условиях и когда это могло бы случиться? Может ли "Спутник V" производиться непосредственно в вашей стране?– Мы находимся в ситуации, когда только вакцинация может решить существующие проблемы и исправить весьма неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию. Российская вакцина "Спутник V" технологически является одним из самых перспективных препаратов для борьбы с COVID-19. Поэтому усилия господина президента необходимо высоко оценить. Речь идет о прекращении излишних смертей и перегрузки системы здравоохранения.Вакцину "Спутник V" можно получить для Чехии двумя способами. Либо она будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), либо (будет использоваться в стране – ред.) на основании исключения, предоставленного главой национального минздрава. Кроме того, в Чешской республике есть не только мощности, но и интерес к производству (российской – ред.) вакцины.– Как вы оцениваете результаты первого года борьбы с COVID-19? Насколько изменились представления экспертов о вирусе по сравнению с началом 2020 года? Что думаете о его возможном происхождении? Каким вы видите дальнейшее развитие вируса – он пришел к людям навсегда, будет постоянно мутировать, или от него когда-нибудь удастся избавиться?– Конечно, за минувший год у нас появилось значительно больше знаний о COVID-19. С другой стороны, мы все еще очень многого о нем не знаем, и вирус продолжает нас постоянно и весьма неприятно удивлять. Это не только проблема пневмонии, клиническая картина гораздо разнообразнее, и нарушения свертываемости крови также играют в ней важную роль. Оказалось, например, что существует постковидный синдром, который может мучить нас долгое время после перенесенной болезни, выяснилось то, что некоторые люди могут заразиться COVID-19 повторно.Что касается происхождения вируса, то дебаты об этом до сих пор идут весьма оживленные. Даже миссия ВОЗ не ответила на все неясные вопросы. Понятно, что вирус не был создан искусственно. Больше споров вызывают предположения о том, мог ли он "выскользнуть" из лаборатории или перенестись естественным путем с животного, как промежуточного носителя, на человека. Я думаю, что мы, вероятно, уже не избавимся от коронавируса, и он будет сосуществовать с нами еще долгое время. Однако хотелось бы верить, что, несмотря на возникновение различных мутаций вируса, мы, тем не менее, сумеем путем всеобщей вакцинации взять его под контроль.– Есть ли у вас собственный рецепт предотвращения заболевания COVID-19?– Мой рецепт весьма прост: соблюдение элементарных санитарных норм, главным образом, ограничение личных контактов на небольшом расстоянии друг от друга, использование респираторов, тщательная гигиена рук, а также массовая и быстрая вакцинация групп риска, прежде всего, людей старшего и пожилого возраста. Как видите, у меня нет никаких революционных рецептов, но магия, как всегда, таится в деталях, и требуемые меры и правила действительно необходимо тщательно соблюдать.– Не только в Чехии, но и за ее пределами многие задаются вопросом о том, почему за год ваша страна превратилась из "отличника", лидера в борьбе с вирусом, в аутсайдера и имеет за последние 14 дней один из самых высоких показателей в мире по количеству новых больных и умерших в пересчете на 100 тысяч жителей?– Действительно, после весьма успешного преодоления первой волны COVID-19 в чешском обществе возобладали настроения в пользу ослабления противоэпидемических мер, возникла недооценка клинического течения заболевания. В результате это проявилось в виде огромного роста числа больных и госпитализированных, перегрузки больниц, большого количества смертельных исходов. Действующий в данный момент локдаун ведет к постепенному улучшению ситуации, но самым верным выходом из кризиса может быть только быстрая и массовая вакцинация населения.– В какой мере вакцинация может помочь человечеству избавиться от коронавируса или хотя бы отчасти облегчить страдания? Станет ли она теперь регулярной процедурой, как с гриппом? И что вы думаете о ситуации, возникшей вокруг вакцины AstraZeneca?– Вакцинация – это способ остановить распространение эпидемии среди населения. Но практика показывает, что от вируса как такового избавиться весьма нелегко. Даже определенная часть людей, получивших прививки, может выделять вирус и таким образом передавать его другим. Но вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни и летальный исход. При этом пока не совсем ясно, как долго может держаться иммунитет после сделанных прививок, вполне вероятно, что потребуется ревакцинация.В случае появления мутаций, влияющих на эффективность вакцин, препараты необходимо будет модифицировать и, возможно, действительно делать прививки ими каждый год, подобно тому, как это происходит с гриппом.Что касается вакцины AstraZeneca, то она была одобрена ЕМА, хотя не имела достаточное количество данных по категории людей старшего возраста. В последующем ее эффективность была оптимизирована снижением дозы и увеличением интервала между первой и второй прививками до трех месяцев. В то же время обсуждаемые нежелательные последствия прививок вакциной AstraZeneca в виде возникающих тромбов встречаются весьма редко и не должны стать поводом для прекращения использования препарата, так как польза от него значительно превышает риски.

https://ria.ru/20210316/evrosoyuz-1601367375.html

https://ria.ru/20210325/mutatsii-1602882732.html

https://ria.ru/20201102/immunitet-1582687368.html

https://ria.ru/20210314/astrazeneca-1601151119.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман примула, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, чехия, интервью