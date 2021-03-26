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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602903253.html
Глава ЕК заявила, что ЕС находится в начале третьей волны коронавируса
Глава ЕК заявила, что ЕС находится в начале третьей волны коронавируса
Евросоюз находится в начале третьей волны распространения COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в рамках саммита глав... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T00:41
2021-03-26T00:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз находится в начале третьей волны распространения COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС."Мы в начале третьей волны в Европе", - заявила она.По словам фон дер Ляйен, ситуация вызывает серьезное беспокойство."Во многих странах ЕС инфекция вновь разрастается", - констатировала она.Это подчеркивает важность вакцинации, считает глава ЕК. По ее информации, страны Евросоюза с момента начала кампании по вакцинации - то есть примерно за три месяца - получили 88 миллионов доз различных вакцин против COVID-19, из них 62 миллиона доз было введено. Полностью вакцинировано около 18,2 миллиона человек, таким образом порядка 4,1% населения ЕС получило необходимые два укола, сказала она.При этом целью Еврокомиссии является вакцинация 70% взрослого населения к концу лета. Глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина ранее пояснила, что Еврокомиссия считает возможным привить от коронавируса около 255 миллионов взрослых жителей Евросоюза к концу текущего лета.В настоящее время на рынке ЕС централизованно разрешено использовать четыре вакцины: от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&amp;Johnson. При этом ЕС начал испытывать трудности с поставками прививок практически с самого начала кампании по вакцинации.Однако в настоящее время Еврокомиссия удовлетворена ситуацией с получением препаратов от всех компаний, кроме AstraZeneca, отметила Галлина. Первые партии от Johnson&amp;Johnson ожидаются с середины апреля.Еврокомиссия при этом надеется, что ситуация с поставками вакцин против коронавируса улучшится во втором квартале, заявил ранее вице-президент ЕК Марош Шефчович.
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, евросоюз, в мире

Глава ЕК заявила, что ЕС находится в начале третьей волны коронавируса

00:41 26.03.2021
 
© REUTERS / Aris OikonomouПрезидент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / Aris Oikonomou
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз находится в начале третьей волны распространения COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.
"Мы в начале третьей волны в Европе", - заявила она.
По словам фон дер Ляйен, ситуация вызывает серьезное беспокойство.
"Во многих странах ЕС инфекция вновь разрастается", - констатировала она.
Это подчеркивает важность вакцинации, считает глава ЕК. По ее информации, страны Евросоюза с момента начала кампании по вакцинации - то есть примерно за три месяца - получили 88 миллионов доз различных вакцин против COVID-19, из них 62 миллиона доз было введено. Полностью вакцинировано около 18,2 миллиона человек, таким образом порядка 4,1% населения ЕС получило необходимые два укола, сказала она.
При этом целью Еврокомиссии является вакцинация 70% взрослого населения к концу лета. Глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина ранее пояснила, что Еврокомиссия считает возможным привить от коронавируса около 255 миллионов взрослых жителей Евросоюза к концу текущего лета.
В настоящее время на рынке ЕС централизованно разрешено использовать четыре вакцины: от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом ЕС начал испытывать трудности с поставками прививок практически с самого начала кампании по вакцинации.
Однако в настоящее время Еврокомиссия удовлетворена ситуацией с получением препаратов от всех компаний, кроме AstraZeneca, отметила Галлина. Первые партии от Johnson&Johnson ожидаются с середины апреля.
Еврокомиссия при этом надеется, что ситуация с поставками вакцин против коронавируса улучшится во втором квартале, заявил ранее вице-президент ЕК Марош Шефчович.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенЕвросоюзВ мире
 
 
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