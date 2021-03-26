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Рособрнадзор определил даты контрольных работ в девятых классах
Рособрнадзор определил даты контрольных работ в девятых классах
Контрольные работы в девятых классах вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору пройдут с 18 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:04
2021-03-26T10:20
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Контрольные работы в девятых классах вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору пройдут с 18 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.В ведомстве напомнили, что проведение ОГЭ по предметам по выбору в 2020/21 учебном году было отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников будут проведены контрольные работы.Девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету по своему выбору. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не предусматривается."Контрольные работы будут проведены в следующие даты: 18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии – ред.); 19 мая – физика, история; 20 мая – обществознание, химия; 21 мая – география, иностранные языки", - говорится в сообщении.Уточняется, что резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам не предусмотрены.Обучающиеся 9-х классов должны будут подать заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета до 30 апреля 2021 года включительно. Заявление подается в своей школе.До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы вправе изменить выбранный ранее учебный предмет для написания контрольной работы, подав повторное заявление.Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию.
https://ria.ru/20210315/ege-1601223298.html
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социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество

Рособрнадзор определил даты контрольных работ в девятых классах

10:04 26.03.2021 (обновлено: 10:20 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Контрольные работы в девятых классах вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору пройдут с 18 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
В ведомстве напомнили, что проведение ОГЭ по предметам по выбору в 2020/21 учебном году было отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников будут проведены контрольные работы.
Девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету по своему выбору. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не предусматривается.
"Контрольные работы будут проведены в следующие даты: 18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии – ред.); 19 мая – физика, история; 20 мая – обществознание, химия; 21 мая – география, иностранные языки", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам не предусмотрены.
Обучающиеся 9-х классов должны будут подать заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета до 30 апреля 2021 года включительно. Заявление подается в своей школе.
До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы вправе изменить выбранный ранее учебный предмет для написания контрольной работы, подав повторное заявление.
Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию.
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