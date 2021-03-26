https://ria.ru/20210326/kontrolnye-1602924665.html

Рособрнадзор определил даты контрольных работ в девятых классах

Рособрнадзор определил даты контрольных работ в девятых классах

Контрольные работы в девятых классах вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору пройдут с 18 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:04

2021-03-26T10:04

2021-03-26T10:20

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сн_образование

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Контрольные работы в девятых классах вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору пройдут с 18 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.В ведомстве напомнили, что проведение ОГЭ по предметам по выбору в 2020/21 учебном году было отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников будут проведены контрольные работы.Девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету по своему выбору. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не предусматривается."Контрольные работы будут проведены в следующие даты: 18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии – ред.); 19 мая – физика, история; 20 мая – обществознание, химия; 21 мая – география, иностранные языки", - говорится в сообщении.Уточняется, что резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам не предусмотрены.Обучающиеся 9-х классов должны будут подать заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета до 30 апреля 2021 года включительно. Заявление подается в своей школе.До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы вправе изменить выбранный ранее учебный предмет для написания контрольной работы, подав повторное заявление.Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию.

https://ria.ru/20210315/ege-1601223298.html

https://ria.ru/20210324/semevedenie-1602592874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество