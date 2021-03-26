https://ria.ru/20210326/kontrolnye-1602924665.html
Рособрнадзор определил даты контрольных работ в девятых классах
Рособрнадзор определил даты контрольных работ в девятых классах
Контрольные работы в девятых классах вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору пройдут с 18 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:04
2021-03-26T10:04
2021-03-26T10:20
социальный навигатор
сн_образование
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_018056ce47bc44a443a8a0906d54fbac.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Контрольные работы в девятых классах вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору пройдут с 18 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.В ведомстве напомнили, что проведение ОГЭ по предметам по выбору в 2020/21 учебном году было отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников будут проведены контрольные работы.Девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету по своему выбору. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не предусматривается."Контрольные работы будут проведены в следующие даты: 18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии – ред.); 19 мая – физика, история; 20 мая – обществознание, химия; 21 мая – география, иностранные языки", - говорится в сообщении.Уточняется, что резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам не предусмотрены.Обучающиеся 9-х классов должны будут подать заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета до 30 апреля 2021 года включительно. Заявление подается в своей школе.До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы вправе изменить выбранный ранее учебный предмет для написания контрольной работы, подав повторное заявление.Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию.
https://ria.ru/20210315/ege-1601223298.html
https://ria.ru/20210324/semevedenie-1602592874.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c744d65b16a31208251bec19ed18cfca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Контрольные работы в девятых классах вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по выбору пройдут с 18 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора
.
В ведомстве напомнили, что проведение ОГЭ по предметам по выбору в 2020/21 учебном году было отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников будут проведены контрольные работы.
Девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету по своему выбору. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не предусматривается.
"Контрольные работы будут проведены в следующие даты: 18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии – ред.); 19 мая – физика, история; 20 мая – обществознание, химия; 21 мая – география, иностранные языки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам не предусмотрены.
Обучающиеся 9-х классов должны будут подать заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета до 30 апреля 2021 года включительно. Заявление подается в своей школе.
До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы вправе изменить выбранный ранее учебный предмет для написания контрольной работы, подав повторное заявление.
Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию.