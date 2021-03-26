https://ria.ru/20210326/kolbasa-1602910648.html

Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы

Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы

Колбаса – продукт, который может быть опасен для некоторых категорий людей, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T04:08

2021-03-26T04:08

2021-03-26T04:08

здоровье - общество

колбаса

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Колбаса – продукт, который может быть опасен для некоторых категорий людей, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова. Она пояснила, что в сырокопченых колбасах содержится много жира ‒ как правило, от 30% до 44%, а также большое количество соли и специй. Анна Белоусова предупредила, что вареная колбаса не может считаться адекватной заменой мяса. По ее словам, ГОСТ подразумевает, что колбаса может быть не мясным, а мясосодержащим продуктом, в этом случае мышечных волокон в ней крайне мало ‒ 8%. "А может быть меньше, если это колбаса, которая сделана по ТУ (техническим условиям). Там обязательно будет жир – от 22%. Обязательно будут вкусовые добавки. В лучшем случае соль, перец, соевый соус или что-то еще. Когда колбаса с соей – это, скорее, полезнее, чем когда она без сои. Могут использовать также смесь из каких-либо злаков и других растений. Крахмал – обязательно, чтобы колбаса была восхитительно розовая, как свинка", – добавила Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik. Чтобы придать колбасным изделиям привлекательный вид, в их состав добавляют различные пищевые красители. Без них колбасы будут сероватого цвета ‒ ведь вареное мясо имеет именно такой цвет. Диетолог отметила, что такая колбаса встречается в продаже, и есть простой способ убедиться в ее качестве."Просим сделать срез и смотрим, такого ли она цвета на срезе, как сверху. Иногда, если колбаса сверху серая, то она просто залежавшаяся. Если же она на срезе такая же сероватая, тогда это правильная вареная колбаса", – заверила Анна Белоусова.По ее словам, вареную колбасу, в качестве которой вы будете совершенно уверены, нетрудно приготовить самостоятельно. Для этого кусок любого мяса надо вымочить в солевом растворе с добавлением уксуса, после чего варить на медленном огне минимум четыре часа. Затем вареное мясо нужно прокрутить в мясорубке и получившемуся фаршу придать продолговатую форму, закрутив, например, в пленку. При желании домашней колбасе можно придать розоватый цвет, добавив свекольный сок в готовый фарш.

https://ria.ru/20210308/kolbasa-1600165769.html

https://ria.ru/20210218/kolbasa-1597937224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, колбаса, общество