https://ria.ru/20210326/kolbasa-1602910648.html
Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
Колбаса – продукт, который может быть опасен для некоторых категорий людей, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T04:08
2021-03-26T04:08
2021-03-26T04:08
здоровье - общество
колбаса
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Колбаса – продукт, который может быть опасен для некоторых категорий людей, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова. Она пояснила, что в сырокопченых колбасах содержится много жира ‒ как правило, от 30% до 44%, а также большое количество соли и специй. Анна Белоусова предупредила, что вареная колбаса не может считаться адекватной заменой мяса. По ее словам, ГОСТ подразумевает, что колбаса может быть не мясным, а мясосодержащим продуктом, в этом случае мышечных волокон в ней крайне мало ‒ 8%. "А может быть меньше, если это колбаса, которая сделана по ТУ (техническим условиям). Там обязательно будет жир – от 22%. Обязательно будут вкусовые добавки. В лучшем случае соль, перец, соевый соус или что-то еще. Когда колбаса с соей – это, скорее, полезнее, чем когда она без сои. Могут использовать также смесь из каких-либо злаков и других растений. Крахмал – обязательно, чтобы колбаса была восхитительно розовая, как свинка", – добавила Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik. Чтобы придать колбасным изделиям привлекательный вид, в их состав добавляют различные пищевые красители. Без них колбасы будут сероватого цвета ‒ ведь вареное мясо имеет именно такой цвет. Диетолог отметила, что такая колбаса встречается в продаже, и есть простой способ убедиться в ее качестве."Просим сделать срез и смотрим, такого ли она цвета на срезе, как сверху. Иногда, если колбаса сверху серая, то она просто залежавшаяся. Если же она на срезе такая же сероватая, тогда это правильная вареная колбаса", – заверила Анна Белоусова.По ее словам, вареную колбасу, в качестве которой вы будете совершенно уверены, нетрудно приготовить самостоятельно. Для этого кусок любого мяса надо вымочить в солевом растворе с добавлением уксуса, после чего варить на медленном огне минимум четыре часа. Затем вареное мясо нужно прокрутить в мясорубке и получившемуся фаршу придать продолговатую форму, закрутив, например, в пленку. При желании домашней колбасе можно придать розоватый цвет, добавив свекольный сок в готовый фарш.
https://ria.ru/20210308/kolbasa-1600165769.html
https://ria.ru/20210218/kolbasa-1597937224.html
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здоровье - общество, колбаса, общество
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Колбаса
– продукт, который может быть опасен для некоторых категорий людей, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.
Она пояснила, что в сырокопченых колбасах содержится много жира ‒ как правило, от 30% до 44%, а также большое количество соли и специй.
"Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль", – уточнила диетолог.
Анна Белоусова предупредила, что вареная колбаса не может считаться адекватной заменой мяса. По ее словам, ГОСТ подразумевает, что колбаса может быть не мясным, а мясосодержащим продуктом, в этом случае мышечных волокон в ней крайне мало ‒ 8%.
"А может быть меньше, если это колбаса, которая сделана по ТУ (техническим условиям). Там обязательно будет жир – от 22%. Обязательно будут вкусовые добавки. В лучшем случае соль, перец, соевый соус или что-то еще. Когда колбаса с соей – это, скорее, полезнее, чем когда она без сои. Могут использовать также смесь из каких-либо злаков и других растений. Крахмал – обязательно, чтобы колбаса была восхитительно розовая, как свинка", – добавила Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik.
Чтобы придать колбасным изделиям привлекательный вид, в их состав добавляют различные пищевые красители. Без них колбасы будут сероватого цвета ‒ ведь вареное мясо имеет именно такой цвет. Диетолог отметила, что такая колбаса встречается в продаже, и есть простой способ убедиться в ее качестве.
"Просим сделать срез и смотрим, такого ли она цвета на срезе, как сверху. Иногда, если колбаса сверху серая, то она просто залежавшаяся. Если же она на срезе такая же сероватая, тогда это правильная вареная колбаса", – заверила Анна Белоусова.
По ее словам, вареную колбасу, в качестве которой вы будете совершенно уверены, нетрудно приготовить самостоятельно. Для этого кусок любого мяса надо вымочить в солевом растворе с добавлением уксуса, после чего варить на медленном огне минимум четыре часа. Затем вареное мясо нужно прокрутить в мясорубке и получившемуся фаршу придать продолговатую форму, закрутив, например, в пленку. При желании домашней колбасе можно придать розоватый цвет, добавив свекольный сок в готовый фарш.